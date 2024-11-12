台南這里抓到逾半綠鬣蜥 黃偉哲下令查

南部綠鬣蜥氾濫，台南市政府今年委外已捕捉逾1萬隻，但有議員發現，上半年逾5成都在仁德區大甲里抓到，難道「綠鬣蜥就愛住大甲里？」當地里長也質疑數字與實情不符。市長黃偉哲說，已要求農業局盡快調查清楚。

南市府今年編列220萬元委外捕捉移除綠鬣蜥，計費方式視嘴巴到肛門長度，逾50公分每隻505元、25至50公分每隻337元、25公分以下每隻168元，9月中旬經費已用罄。

議員周嘉韋質詢時指出，台南上半年捕捉4815隻綠鬣蜥，其中2705隻集中大甲里，每個月捕抓量都居高不下，半年居然占全市總數56.18%，難道「綠鬣蜥是在仁德大甲里舉辦會員大會，等著被抓嗎？」

周嘉韋問農業局，這樣的數據不覺得奇怪嗎？屏東綠鬣蜥氾濫，近期委外捕捉廠商被爆出問題遭收押，他相信台南的廠商不會這樣做，但是農業局應該檢討其中原委。

黃偉哲聽聞也說，相當驚訝，「覺得這跟財政部（雲端發票）抽獎一樣，怎麼老是抽到同樣的人」，下令農業局盡快調查釐清。農業局代理局長陳仲杰表示，太過集中某一地區是否有問題，會請廠商來調查、檢討。

農業局表示，廠商回應，三爺宮溪流經大甲里，本就是綠鬣蜥氾濫地，里內私人土地多，不易進入捕捉，且跨過溪就是高雄湖內區，部分綠鬣蜥恐從高雄氾濫過來。

「根本不可能。」大甲里長許榮宗說，多年來都沒有里民通報要求抓綠鬣蜥，僅有一次有里民反映在高雄交界的二仁溪畔看到一隻，有那麼多綠鬣蜥，地方上不可能沒有人知道，竟然說抓到幾千隻，真的很離譜。

農業局解釋，委外廠商捕捉綠鬣蜥並通報，局內同仁會點交數量並確認，廠商都有座標定位記錄、拍照存證，會再觀察捕捉情況；為持續捕抓，市府動用第2預備金100萬元，再次辦招標，若又有特定區里捕捉數量異常，會請政風介入調查。