焚化爐回饋縣市協商「嘉市府卻缺席」 蔡易餘：不要逼鄉親上街頭

嘉義市明年建新垃圾焚化廠，毗鄰嘉縣要求市府回饋鄰近鄉鎮，縣議會並決議，11月底前未回覆，將於12月4日聚集千人到市府前抗爭。今天下午立委蔡易餘召集環境部及縣市雙方再進行協商；環境部表示，並沒有規定回饋金不能跨縣市。但嘉義市政府沒有派員與會，蔡易餘表示遺憾，仍會做最後努力溝通，不要迫逼鄉親上街頭。

今天下午立委蔡易餘邀集環境部、嘉義縣政府、嘉義市政府、水上鄉公所、中埔鄉公所、嘉義縣議會及得標廠商，於嘉義縣環保局召開協調會討論有關「嘉義市焚化爐應回饋鄰近鄉鎮等事宜」。立委陳冠廷辦公室、中埔鄉長李碧雲、水上鄉長林湘亭、縣議員陳柏麟、黃榮俊、江志明、劉雅文、楊秀琴、江佩曄、林岱杰等及村長民代等人與會。但嘉義市政府、得標廠商都沒有派員參加。

環境部環境管理署副署長林左祥表示，回饋金要點並沒有規定不能補助到外縣市；要點是提供給各縣市參考，在辦理回饋金撥付時能做充分考量，並且與附近居民充分溝通，避免引起不必要爭議。

蔡易餘表示，市府一直以「因跨縣市」不能回饋，但今天環境部說明規定並沒有不能做跨縣市回饋，今天又沒有派員與會很遺憾，仍然會繼續溝通，甚至請縣長翁章梁出面，如果市府還是不願意溝通，勢必會迫逼鄉親上街頭。

陳柏麟說，位於水上鄉的嘉義市立殯葬所早有回饋嘉縣水上鄉、中埔鄉的前例，市府說不能跨縣市回饋難以自圓其說。常說什麼縣市一家親、家己人，乾脆「嘉嘉合併」，就沒有兄弟鬩牆問題。

嘉市垃圾焚化廠啟用25年，量能不足，環保局為因應人口、垃圾成長，綠能時代，提升生活，規畫在原址湖子內拆舊建新，打造「綠能永續循環中心」，以促參案模式新建日處理500噸垃圾焚化廠等設施，已通過環評完成促參案招標，預計明年動工，2027年底完工，2028年啟用。

嘉市府表示，目前新建焚化廠尚於規畫階段，預計2028年才正式營運，屆時依據《嘉義市公有廢棄物處理廠營運回饋自治條例》規定辦理。依該法條，回饋金係針對廠址所在地等地區提供回饋，並已正面表列相關回饋里別。新建焚化廠為BOT案，營運後嘉義市政府必須編列預算支付垃圾處理費。

綠能永續循環中心將引進國際最新垃圾處理技術及污染防制設備，包含廢氣減排、減灰減渣、高效發電（發電效率27%），空品管制值將是全國最優，營運期間定期監測環境品質，監測結果公開於網站，共同守護嘉義地區環境品質。