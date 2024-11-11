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焚化爐回饋縣市協商「嘉市府卻缺席」 蔡易餘：不要逼鄉親上街頭

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
立委蔡易餘召集環境部及嘉義縣市雙方針對市府焚化爐回饋金進行協商；但嘉義市政府沒有派員與會。記者李宗祐／攝影
立委蔡易餘召集環境部及嘉義縣市雙方針對市府焚化爐回饋金進行協商；但嘉義市政府沒有派員與會。記者李宗祐／攝影

嘉義市明年建新垃圾焚化廠，毗鄰嘉縣要求市府回饋鄰近鄉鎮，縣議會並決議，11月底前未回覆，將於12月4日聚集千人到市府前抗爭。今天下午立委蔡易餘召集環境部及縣市雙方再進行協商；環境部表示，並沒有規定回饋金不能跨縣市。但嘉義市政府沒有派員與會，蔡易餘表示遺憾，仍會做最後努力溝通，不要迫逼鄉親上街頭。

今天下午立委蔡易餘邀集環境部、嘉義縣政府、嘉義市政府、水上鄉公所、中埔鄉公所、嘉義縣議會及得標廠商，於嘉義縣環保局召開協調會討論有關「嘉義市焚化爐應回饋鄰近鄉鎮等事宜」。立委陳冠廷辦公室、中埔鄉長李碧雲、水上鄉長林湘亭、縣議員陳柏麟、黃榮俊、江志明、劉雅文、楊秀琴、江佩曄、林岱杰等及村長民代等人與會。但嘉義市政府、得標廠商都沒有派員參加。

環境部環境管理署副署長林左祥表示，回饋金要點並沒有規定不能補助到外縣市；要點是提供給各縣市參考，在辦理回饋金撥付時能做充分考量，並且與附近居民充分溝通，避免引起不必要爭議。

蔡易餘表示，市府一直以「因跨縣市」不能回饋，但今天環境部說明規定並沒有不能做跨縣市回饋，今天又沒有派員與會很遺憾，仍然會繼續溝通，甚至請縣長翁章梁出面，如果市府還是不願意溝通，勢必會迫逼鄉親上街頭。

陳柏麟說，位於水上鄉的嘉義市立殯葬所早有回饋嘉縣水上鄉、中埔鄉的前例，市府說不能跨縣市回饋難以自圓其說。常說什麼縣市一家親、家己人，乾脆「嘉嘉合併」，就沒有兄弟鬩牆問題。

嘉市垃圾焚化廠啟用25年，量能不足，環保局為因應人口、垃圾成長，綠能時代，提升生活，規畫在原址湖子內拆舊建新，打造「綠能永續循環中心」，以促參案模式新建日處理500噸垃圾焚化廠等設施，已通過環評完成促參案招標，預計明年動工，2027年底完工，2028年啟用。

嘉市府表示，目前新建焚化廠尚於規畫階段，預計2028年才正式營運，屆時依據《嘉義市公有廢棄物處理廠營運回饋自治條例》規定辦理。依該法條，回饋金係針對廠址所在地等地區提供回饋，並已正面表列相關回饋里別。新建焚化廠為BOT案，營運後嘉義市政府必須編列預算支付垃圾處理費。

綠能永續循環中心將引進國際最新垃圾處理技術及污染防制設備，包含廢氣減排、減灰減渣、高效發電（發電效率27%），空品管制值將是全國最優，營運期間定期監測環境品質，監測結果公開於網站，共同守護嘉義地區環境品質。

立委蔡易餘（右）召集環境部及嘉義縣市雙方針對市府焚化爐回饋金案進行協商。記者李宗祐／攝影
立委蔡易餘（右）召集環境部及嘉義縣市雙方針對市府焚化爐回饋金案進行協商。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府沒有派員與會，引起縣議員陳柏麟等人不滿。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府沒有派員與會，引起縣議員陳柏麟等人不滿。記者李宗祐／攝影
環境部環境管理署副署長林左祥表示，回饋金要點並沒有規定不能補助到外縣市。記者李宗祐／攝影
環境部環境管理署副署長林左祥表示，回饋金要點並沒有規定不能補助到外縣市。記者李宗祐／攝影

嘉義 永續 環境部 蔡易餘

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