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不僅有名！台南關子嶺紅葉公園 獲評鑑環境教育設施優異

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
關子嶺紅葉公園本月獲環境部評鑑環境教育設施優異，圖為公園內常見的紫斑蝶。圖／西拉雅風管處提供
關子嶺紅葉公園本月獲環境部評鑑環境教育設施優異，圖為公園內常見的紫斑蝶。圖／西拉雅風管處提供

台南白河關子嶺紅葉公園傳出捷報，本月獲環境部頒發本年度環境教育設施場所評鑑優異獎項，更彰顯西拉雅國家風景區管理處多年來推動環境教育具體肯定。

名聞遐邇的關子嶺紅葉公園是全台紫斑蝶生態豐富地點之一，西拉雅國家風景區管理處從1999年起開始營造紅葉公園友善蝴蝶生態環境，每年定期結合在地社區、商圈、國際志工或遊客等辦理「愛上西拉雅-與蝶共舞」植栽活動，透過生態營造，讓來訪蝶種增加，也是許多學校戶外教學好去處。

西拉雅國家風景區管理處與保育團體透過生態教育活動進行誘蝶植物栽種，吸引紫斑蝶及其他各式蝶種在此處棲息，2021年迄今新發現3種未紀錄蝴蝶(紅星斑蛺蝶、銀斑小灰蝶及朝倉小灰蝶)，讓場域內可見蝴蝶種類已達119種之多，是西拉雅管理處推動環境教育重點場域，本月更榮獲環境部頒發環境教育設施場所評鑑優異獎項肯定。

西拉雅風管處長徐振能表示，此次獲肯定，除管理處多年來場域生態營造及環境教育活動推廣，更結合在地白河仙草實驗小學及台灣紫斑蝶生態保育協會等共同合作培育小小解說員暨志工家庭，培育合格小小解說員於每年管理處辦理的蝴蝶遊樂園活動時擔任關卡關主；透過與學校共同推廣環境教育，讓環境教育從小扎根，創造親子共學自然環境。歡迎學校及機關團體多加運用參與，詳細環境教育戶外學習課程資訊詳西拉雅管理處網站(https://www.siraya-nsa.gov.tw/zh-tw/narrator-reservation/environmental-education)。

國家風景區 白河 紫斑蝶 蝴蝶 關子嶺

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