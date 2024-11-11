安南醫院透析低血壓預警系統 導入AI即時監測血壓變化

透析低血壓是洗腎患者常見的危險併發症，安南醫院為提升醫療照護品質，與中國醫藥大學、成功大學合作開發「透析血壓管理系統」，運用AI技術即時監測與預測患者透析過程中的血壓變化，安南醫院腎臟科主任林軒名表示，經臨床實際運用，目前準確率可達87%。

林軒名表示，透析低血壓是洗腎病人常見的危險併發症，若能及早預警並處置，有助於大幅提升病人安全；安南醫院近年與中國醫藥大學、成功大學合作開發「透析血壓管理系統」，並實際應用於臨床，協助醫護人員提前因應可能發生的血壓異常狀況。

他指出，該套透析血壓管理系統目前在每月門診中，約可提供200名洗腎病人運用，而每名病人不只洗腎1次，因此每個月大概會即時監測2000多筆紀錄。

林軒名強調，如今全球皆面臨醫療人力短缺挑戰，善用新興科技無疑是維持優質醫療服務的解方之一，而「導入AI不是喊口號，是要真正解決臨床問題」，透過整合AI技術並建立完整流程，也確保患者都能獲得最好的醫療照護品質。

此外，安南醫院近年陸續導入多項AI系統，除透析血壓管理系統外，還有X光智慧判讀、智能骨齡輔助診斷系統、智能心電圖分析系統等，去年更導入智能放射治療頭頸部器官勾勒系統，將醫師規畫放射治療時間縮短94%，大幅提升治療效率。