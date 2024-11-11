快訊

大谷翔平「50轟50盜」紀念球將亮相 台北101證實：就在13日

「去天堂記得我」男童騎單車遭撞亡 告別式師生掉淚、肇事駕駛低調捻香

黃珊珊二度作證近3小時請回 被問「柯文哲不抗告」快步離去

聽新聞
0:00 / 0:00

安南醫院透析低血壓預警系統 導入AI即時監測血壓變化

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
安南醫院醫療品質中心暨腎臟科主任林軒名表示，透析低血壓是洗腎患者常見的危險併發症，為提升醫療照護品質，近年與中國醫藥大學、成功大學合作開發「透析血壓管理系統」，運用AI技術即時監測與預測患者透析過程中的血壓變化，經臨床實際運用，目前準確率可達87%。圖／安南醫院提供
安南醫院醫療品質中心暨腎臟科主任林軒名表示，透析低血壓是洗腎患者常見的危險併發症，為提升醫療照護品質，近年與中國醫藥大學、成功大學合作開發「透析血壓管理系統」，運用AI技術即時監測與預測患者透析過程中的血壓變化，經臨床實際運用，目前準確率可達87%。圖／安南醫院提供

透析低血壓是洗腎患者常見的危險併發症，安南醫院為提升醫療照護品質，與中國醫藥大學、成功大學合作開發「透析血壓管理系統」，運用AI技術即時監測與預測患者透析過程中的血壓變化，安南醫院腎臟科主任林軒名表示，經臨床實際運用，目前準確率可達87%。

林軒名表示，透析低血壓是洗腎病人常見的危險併發症，若能及早預警並處置，有助於大幅提升病人安全；安南醫院近年與中國醫藥大學、成功大學合作開發「透析血壓管理系統」，並實際應用於臨床，協助醫護人員提前因應可能發生的血壓異常狀況。

他指出，該套透析血壓管理系統目前在每月門診中，約可提供200名洗腎病人運用，而每名病人不只洗腎1次，因此每個月大概會即時監測2000多筆紀錄。

林軒名強調，如今全球皆面臨醫療人力短缺挑戰，善用新興科技無疑是維持優質醫療服務的解方之一，而「導入AI不是喊口號，是要真正解決臨床問題」，透過整合AI技術並建立完整流程，也確保患者都能獲得最好的醫療照護品質。

此外，安南醫院近年陸續導入多項AI系統，除透析血壓管理系統外，還有X光智慧判讀、智能骨齡輔助診斷系統、智能心電圖分析系統等，去年更導入智能放射治療頭頸部器官勾勒系統，將醫師規畫放射治療時間縮短94%，大幅提升治療效率。

患者 洗腎 醫師

延伸閱讀

11月恐首次4颱同存 醫：心臟病患增加也與這有關

控制血壓真的不困難 新研究揭每天多做一事5分鐘就有助降血壓

嗜吃麻辣鍋瘦8公斤！ 血壓失控、下肢水腫全因「這物」

久咳不癒的二十種可能／一直乾咳查不出原因 竟是吃血壓藥引發呼吸道敏感！這些藥物也可能引咳嗽

相關新聞

台南今年抓逾萬隻綠鬣蜥…一半在大甲里？里長疑惑沒接過通報：很離譜

台南市今年捕捉綠鬣蜥已經超過1萬隻。不過市議員周嘉偉指出，他發現今年1月到6月竟然仁德區大甲里就抓超過全市一半、難道綠鬣蜥都住...

開會員大會？台南上半年綠鬣蜥竟集中這里被抓 黃偉哲下令查

全台各地綠鬣蜥成災，移除數量追不上繁殖速度，台南市今年迄今捕捉逾1萬多隻，但有議員發現，今年1月到6月仁德區大甲里綠鬣蜥...

集中「這里」開趴？台南大甲里捕獲逾萬綠鬣蜥 農業局委外廠商列4原因

近期南部綠鬣蜥氾濫，抓也抓不完，台南更被發現綠鬣蜥大量集中在仁德區大甲里捕獲，市議員周嘉韋今議會質詢時更嘲諷，難道綠鬣蜥...

取締件數增至1萬5千多件！嘉市16路口設科技執法 議員籲增加說明減民怨

嘉義市在市區16個路口建置不同態樣科技執法設備，今年取締件數暴增到1萬5千多件，引發民眾抱怨政府搶錢。市議員鄭光宏建議，...

安南醫院透析低血壓預警系統 導入AI即時監測血壓變化

透析低血壓是洗腎患者常見的危險併發症，安南醫院為提升醫療照護品質，與中國醫藥大學、成功大學合作開發「透析血壓管理系統」，...

地方罵聲不斷！北港新建大型庇護島慘成「害人島」 雲林擬明年元宵前改善

雲林縣北港鎮市區銜接台19線華南路口最近新建多處大型行人庇護島，造成道路緊縮且地面顏色相近又缺乏警示設施，完工不到1個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。