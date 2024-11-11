集中「這里」開趴？台南大甲里捕獲逾萬綠鬣蜥 農業局委外廠商列4原因

近期南部綠鬣蜥氾濫，抓也抓不完，台南更被發現綠鬣蜥大量集中在仁德區大甲里捕獲，市議員周嘉韋今議會質詢時更嘲諷，難道綠鬣蜥在「開會員大會嗎？」農業局緊急展開調查，廠商也列出4點原因，主要是大甲里有諸多不易進入捕捉的區域，造成綠鬣蜥氾濫成災。

農業局說明，委外廠商捕捉綠鬣蜥並通報後，會由同仁到現場進行點交數量並確認，初步調查數量沒有問題，且廠商都有座標定位記錄及拍照存證；截至9月17日，該得標廠商捕抓1萬705隻，總經費220萬已用罄，為持續捕抓作業，目前已簽辦動用市府第2預備金100萬，並依採購法辦理新的招標作業。

農業局強調，市府近年來積極移除綠鬣蜥，只要接獲市民通報，就會派員前往處理，新廠商預計14日開標，會進一步觀察綠鬣蜥相關熱區據點，倘若未來又有特定區里捕捉數量異常爆量或增加，會立即請政風處協助介入調查。

農業局也解釋，根據廠商回應，大甲里位於三爺宮溪，本就是綠鬣蜥氾濫地，加上大甲里內有軍營、魚塭及私人土地眾多，都是不易進入捕捉的區域，導致綠鬣蜥繁殖暴增，且部分綠鬣蜥恐從高雄市氾濫至大甲里。