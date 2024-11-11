地方罵聲不斷！北港新建大型庇護島慘成「害人島」 雲林擬明年元宵前改善

雲林縣北港鎮市區銜接台19線華南路口最近新建多處大型行人庇護島，造成道路緊縮且地面顏色相近又缺乏警示設施，完工不到1個月騎士接連摔傷引起眾怒，網友抨擊是「害人島」，雲林縣長張麗善今天會勘，副議長蔡咏鍀數度怒斥官員和公所，經協商後研擬明年元宵節前完成改善。

北港市區大同路、民主路、民生路與台19銜接的多個路口，今年7月起陸續完成行人庇護島，因偌大的島面使道路緊縮，加上島面和路面顏色相近，夜間照明不足，完工不久騎士摔車受傷事件不斷，甚至傳出一位老婦傷重不治。

尤其位在北港糖廠正門的民主路路口，緊鄰家樂福、麥當勞、台糖加油站等商圈，車流多原本通行順暢，但大型庇護島幾乎占據整個路口，大車難轉彎，小車撞島不斷，機車更是慘不忍睹，引來眾怒，社群網站罵聲連連，更有人稱為「害人島」。

雲林縣長張麗善接獲陳情今天下午會同交通工務處長汪令堯、國土署及負責施工的北港鎮鎮公所與設計公司會勘，雲林縣副議長蔡咏鍀、北港鎮代會主席黃美蘭、副主席陳介民等多位民代里長到場。

設計公司說明設計及施工過程，引來副議長蔡咏鍀一度震怒，打斷說明，指天底下豈有把原本4線道的路變成2線道，機車道也不見了，大小車搶道，庇護島做那麼大，原有寬闊的路口變小，車子擠成一堆，才完工就摔車不斷，這叫安全、庇護嗎？

蔡咏鍀話鋒指向北港鎮公所，怒斥設計不當，他要求「廢話少說」就是把庇護島縮小，改善所有路口，否則一切後果公所自行負責。

鎮代副主席陳介民等人也說，庇護島設計不符安全需求，尤其華南路是北港進香期進出要道，路面緊縮將來塞車可想而知。「要等摔死多少人才要改善！」民眾也喊著要求改善。

雲林縣長張麗善認為維護行人安全，設庇護島是有必要，但設計應要符合安全與地方需求，她認為應要盡速改善。經一番研商後，北港鎮長蕭美文表示，將趕在明年元宵節前完成改善。