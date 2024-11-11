台61線延伸至高雄會勘安平港 交長允諾明年初完成可行性評估

立委林俊憲今率立法院交通委員會，會同交通部長陳世凱等官員會勘安平商港，爭取台61線台南段延伸案，陳世凱允諾將在明年初完成台61線南延高雄評估報告，另要求港務公司開放港區漁光島段道路，希望可以在2027年之前完成。

林俊憲指出，台南市的重要交通路網有「4橫」台84、國道8號、台86及北外環道，以及「3縱」國3、國1及台61線，但這些路線都未穿過安平區及安南區，如有大型活動辦在這些區域，會導致車流在短時間內難以疏散，造成交通打結。

因此地方爭取台61線南延至高雄地區，未來完成後不僅可完善台灣西部地區高快速公路路網，疏解國道擁塞的功能，更能串聯台南及高雄的市道道路路網，促進南部沿海地區發展。

林俊憲說，台61線南延案，因隨著國道1、3號都趨於飽和，西濱已成為西部走廊第3條大動脈，但當初終點只規畫到台南七股，使得連結南北的效果大打折扣。在南延計劃中，因高架道路落墩範圍可能會影響在地居民及安平工業區既有廠房，因此，邀請公路局、港務公司、南市府以及安平產業園區廠商協進會，一起討論台61線南延路廊方案。

林俊憲強調，公路局應盡速辦理地方說明會，並確認路廊範圍，目前台17線車輛負荷量已達臨界點，亟需盡速開闢，分擔市區車流。

林俊憲也表示，目前漁光島聯外道路僅有漁光橋，因安平地區觀光日漸發達，漁光橋流量已無法負荷，先前已要求港務公司研議，是否能開放港區道路開放通行，港務公司表示經研議後可開放現AC管制門前道路，予民眾通行。

交通部長陳世凱在會中針對台61線延伸案及漁光島聯外道路按，指示相關單位應盡速辦理，並允諾將在明年初完成台61線南延高雄評估報告，也要求港務公司開放港區漁光島段道路，希望可以在2027年前完成。

林俊憲強調，未來持續向中央爭取資源，推動台61線南延及安平港周邊道路的優化，力求讓大台南的路網更為完善。也呼籲中央與地方密切合作，加速推動相關工程，並採取周全的交通規畫，減少施工對當地居民的影響。

今同行官員有路政及道安司長黃運貴、航政司長韓振華、公路局長陳文瑞、航港局長葉協隆、台灣港務公司總經理王錦榮以及南市副市長葉澤山，市議員李啟維、林依婷、蔡麗青也一起會勘，共同爭取台61線台南延伸段。