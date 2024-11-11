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台南今年抓逾萬隻綠鬣蜥…一半在大甲里？里長疑惑沒接過通報：很離譜
台南市今年捕捉綠鬣蜥已經超過1萬隻。不過市議員周嘉偉指出，他發現今年1月到6月竟然仁德區大甲里就抓超過全市一半、難道綠鬣蜥都住那裡嗎？在地仁德在地大甲里長許榮宗表示，多年來都沒有里民通報抓綠鬣蜥，不知道從哪裡生出來這麼多？
不但市議員質疑難道「綠鬣蜥都住大甲里？是在大甲里舉辦會員大會，等著被抓嗎？」要求農業局調查。對此，農業局坦言，數據有些奇怪，會與廠商進一步釐清。
市長黃偉哲聽聞仁德大甲里今年上半年捕捉綠鬣蜥數量，竟占全市的一半也相當驚訝，直呼「覺得這跟財政部（雲端發票）抽獎一樣，怎麼老是抽到同樣的人」，已下令要求農業局盡快調查。
大甲里長許榮宗表示，多年來都沒有里民通報要求抓綠鬣蜥，也只有一次有里民反應在高雄交界的二仁溪畔看到一隻，這裡的環境根本不可能有很多綠鬣蜥。有那麼多的話地方上不可能沒有人知道，竟然說抓到幾千隻，真的很離譜根本不可能。
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