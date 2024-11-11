台南福安坑地圖耗時一年半完成 重現消失景點與歷史痕跡

福安坑溪流經台南市中西區，早年是居民共同回憶，沒入地下成排水溝後，已逐漸被忘掉，中西區公所委託「聚珍臺灣」總監王子碩團隊田野調查，耗時一年半完成「台南福安坑地圖」，將在16日發表，重現福安坑流域許多消失的景點與歷史痕跡，還有機會抽到木雕藝品，機會難得。

中西區公所表示，11月16日下午2時，將在葉石濤廣場舉辦「幸『福安』康 社造做伙來-中西區社造聯合成果發表會暨福安坑地圖發表」活動，並聯合銀同、西賢、赤嵌社區等8個社造單位，共同以動態影像、行動劇及靜態社區作品、DIY手作體驗等輕鬆趣味方式，結合建興國中、忠義及永福國小學童表演、特色親子市集，打造充滿幸福感的社造場域，歡迎民眾來參加。

當天參加「公民審議」現場人氣獎投票活動的朋友，還有機會獲得南美展傳統工藝首獎藝師劉進文特製，總價值7萬5000元的3尊虎爺木雕藝品帶回家。

中西區公所獲文化局補助社造計畫，去年起委由聚珍臺灣總監王子碩團隊以府城重要河川「福安坑」為主角，田野調查蒐集資料，並以鳥瞰視角的繪製風格，經1年半完成「台南福安坑地圖」，重現許多消失的景點與歷史痕跡。

中西區長蔡佳甫表示，希望藉由福安坑地圖串連老中青三代與福安坑水文的生活記憶，讓來參與的朋友感受到中西區深耕在地的社造精神。發表會現場將展示大幅福安坑地圖，也同步推出民眾至中西區圖書館借閱10本館藏，即可獲得1份「福安坑地圖」，限量200份，歡迎大家來發表會搶先看。