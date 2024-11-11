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台南福安坑地圖耗時一年半完成 重現消失景點與歷史痕跡

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
中西區公11月16日下午2時，將在葉石濤廣場舉辦社造聯合成果發表會暨福安坑地圖發表活動，民眾有機會抽到劉進文特製的虎爺木雕藝品。記者鄭惠仁／翻攝
中西區公11月16日下午2時，將在葉石濤廣場舉辦社造聯合成果發表會暨福安坑地圖發表活動，民眾有機會抽到劉進文特製的虎爺木雕藝品。記者鄭惠仁／翻攝

福安坑溪流經台南市中西區，早年是居民共同回憶，沒入地下成排水溝後，已逐漸被忘掉，中西區公所委託「聚珍臺灣」總監王子碩團隊田野調查，耗時一年半完成「台南福安坑地圖」，將在16日發表，重現福安坑流域許多消失的景點與歷史痕跡，還有機會抽到木雕藝品，機會難得。

中西區公所表示，11月16日下午2時，將在葉石濤廣場舉辦「幸『福安』康 社造做伙來-中西區社造聯合成果發表會暨福安坑地圖發表」活動，並聯合銀同、西賢、赤嵌社區等8個社造單位，共同以動態影像、行動劇及靜態社區作品、DIY手作體驗等輕鬆趣味方式，結合建興國中、忠義及永福國小學童表演、特色親子市集，打造充滿幸福感的社造場域，歡迎民眾來參加。

當天參加「公民審議」現場人氣獎投票活動的朋友，還有機會獲得南美展傳統工藝首獎藝師劉進文特製，總價值7萬5000元的3尊虎爺木雕藝品帶回家。

中西區公所獲文化局補助社造計畫，去年起委由聚珍臺灣總監王子碩團隊以府城重要河川「福安坑」為主角，田野調查蒐集資料，並以鳥瞰視角的繪製風格，經1年半完成「台南福安坑地圖」，重現許多消失的景點與歷史痕跡。

中西區長蔡佳甫表示，希望藉由福安坑地圖串連老中青三代與福安坑水文的生活記憶，讓來參與的朋友感受到中西區深耕在地的社造精神。發表會現場將展示大幅福安坑地圖，也同步推出民眾至中西區圖書館借閱10本館藏，即可獲得1份「福安坑地圖」，限量200份，歡迎大家來發表會搶先看。

文化局指出，中西區蘊藏府城豐厚常民生活文化，走進社造成果會除可以觀看社造紀錄短片、照片及聽社造夥伴的故事分享，還有各式各樣的社造體驗，如銀同社區「時光機菜園」、西賢社區木刻版畫、普濟七角頭文創商品、赤嵌朋派商圈展示樂土南瓜浮雕作品、台南企業文化藝術基金會的香灰樂土灌模體驗與學童行動劇表演，還可參加地家蕃薯崎以物易物交換市場活動，海安商圈特地將海安虛擬老闆立板帶到現場，提供嗨嗨老闆手提袋贈送給前20名參與掃描體驗的民眾。

台南市福安坑溪流經中西區，目前僅在建興國中可見蹤跡。記者鄭惠仁／翻攝
台南市福安坑溪流經中西區，目前僅在建興國中可見蹤跡。記者鄭惠仁／翻攝
中西區公所完成「台南福安坑地圖」，11月16日發表，將重現福安坑流域許多消失的景點與歷史痕跡。記者鄭惠仁／翻攝
中西區公所完成「台南福安坑地圖」，11月16日發表，將重現福安坑流域許多消失的景點與歷史痕跡。記者鄭惠仁／翻攝

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