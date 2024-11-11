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開會員大會？台南上半年綠鬣蜥竟集中這里被抓 黃偉哲下令查

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市今年迄今捕捉逾1萬多隻綠鬣蜥，但有議員發現，今年上半年光是仁德區大甲里綠鬣蜥捕抓量竟占全市5成6，難道「綠鬣蜥就愛住大甲里？」，要求農業局調查。對此，農業局坦言，數據有些奇怪，會與廠商進一步釐清。圖／本報資料照片
台南市今年迄今捕捉逾1萬多隻綠鬣蜥，但有議員發現，今年上半年光是仁德區大甲里綠鬣蜥捕抓量竟占全市5成6，難道「綠鬣蜥就愛住大甲里？」，要求農業局調查。對此，農業局坦言，數據有些奇怪，會與廠商進一步釐清。圖／本報資料照片

全台各地綠鬣蜥成災，移除數量追不上繁殖速度，台南市今年迄今捕捉逾1萬多隻，但有議員發現，今年1月到6月仁德區大甲里綠鬣蜥捕抓量竟占全市5成，難道「綠鬣蜥就愛住大甲里？」要求農業局調查。對此，農業局坦言，數據有些奇怪，會與廠商進一步釐清。

市長黃偉哲聽聞仁德大甲里今年上半年捕捉綠鬣蜥數量，竟占全市的一半，相當驚訝，直呼「覺得這跟財政部（雲端發票）抽獎一樣，怎麼老是抽到同樣的人」，已下令要求農業局盡快調查釐清。

市議員周嘉韋指出，台南市綠鬣蜥今年上半年捕捉數量約4815隻，其中有2705隻集中在仁德區大甲里，且檢視每個月的捕抓數量，仁德大甲里更是居高不下，同一個里半年的捕抓數量居然占全市總數達56.18%，難道「綠鬣蜥是在仁德大甲里舉辦會員大會，等著被抓嗎？」

他強調，善意相信這些綠鬣蜥都是在大甲里被捕抓，但這樣的數據農業局不覺得奇怪嗎？「難道綠鬣蜥就愛住大甲里嗎？」且近期屏東綠鬣蜥氾濫，委外捕捉的廠商又被爆出問題遭收押。周嘉韋相信台南的廠商不會這樣做，但也要求農業局檢討其中原委。

農業局代理局長陳仲杰表示，綠鬣蜥喜好居住在濕地、河邊等環境，但太過集中在某一地區是否有問題，會進一步請廠商來檢討、調查。南市今年也編列220萬經費捕捉移除綠鬣蜥，截至9月中旬經費已用罄，目前則動用市府第2預備金100萬元，辦理招標。

農業局指出，目前適逢綠鬣蜥繁殖季期間，台南也成立「獵龍大隊」加強捕捉，今年迄今已捕捉1萬0754隻；捕捉費用計算方式為嘴巴到肛門50公分以上，每隻505元，25至50公分每隻337元，25公分以下每隻168元。

台南 綠鬣蜥 議員

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