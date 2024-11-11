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台南特偏小學為小漁村帶來逆襲 優質課程創造三贏

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市雙春國小以海洋、生態、養殖產業為優勢，開發特色課程，並結合聯盟學校交流，給小漁村帶來逆襲。圖／南市教育局提供
台南市雙春國小以海洋、生態、養殖產業為優勢，開發特色課程，並結合聯盟學校交流，給小漁村帶來逆襲。圖／南市教育局提供

台南市北門區雙春國小是特偏小學，校園被魚塭圍繞，十足的漁村味，受少子化及人口外移影響，學生少也面臨危機，學校以海洋、生態、養殖產業為優勢，開發特色課程，結合聯盟學校交流，並讓在地產業與遊學課程連結，為小漁村帶來逆襲，創造學校、社區、產業三贏， 共創優質校本課程。

雙春國小校長林佑麟說，學校四周被魚塭包圍，社區居民以養殖虱目魚為主要經濟來源，有近7成家長從事虱目魚相關產業，校園每逢颱風大雨必淹水，師生飽受水患與少子化危機，加上全校僅22名學生，面臨未來發展的不確定性。

為化危機為轉機，運用在地優勢的「海洋」為課題 ，這裡有豐富的海洋生態招潮蟹與紅樹林，學校決定將「水的危機」化為雙春蛻變的轉機，號召校內教師共同討論未來學校發展走向與願景，引領孩子在狀元魚塭中學習漁夫不畏寒水的精神，勇往向前遨游，創生出嶄新的教學模式與課程。

團隊以海洋為元素、在地產業虱目魚為主題，以海洋運動獨木舟為載體，藍碳中最有儲碳能力的紅樹林為素材，符應聯合國永續發展SDGs第13項目標「氣候行動」與第14項目標「保育海洋與海洋資源」，讓學生學習成為地球公民應負的責任。

學校並結合在地文化與產業，讓學生在體驗中學習，透過典範轉移促進教師創新活化教學與教師增能經營理念；並結合社區生態、家長專長、活化社區產業設計體驗課程，發展遊學方案，9年來到雙春的遊學已達3812人次 。

濱海是學校的劣勢，卻是發展海洋教育的優勢 ，學校設計虱目魚養殖課程，結合南縣區漁會、四健會發展虱目魚養殖相關課程；學校鄰近紅樹林生態區，結合SDGs永續目標推環境課程。也運用海洋優勢，開發獨木舟海洋運動課程，並設計小鐵人樂活課程，配合健康促進政策，提倡健康樂活。

雙春國小攜手大甲國小、口埤、蚵寮等3所國小及將軍國中，以「『虱』『生』共學，舟遊雙春」課程方案，甫獲得「全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎」最高榮譽「標竿獎」。

虱目魚 遊學

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