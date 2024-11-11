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身障中年婦人失業重度憂鬱 皮雕職訓成老闆翻轉新人生

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
身障婦人惠真走出失業重度憂鬱，投入皮雕職訓重新翻轉人生。圖／勞動部雲嘉南分署提供
身障婦人惠真走出失業重度憂鬱，投入皮雕職訓重新翻轉人生。圖／勞動部雲嘉南分署提供

身障婦人惠真（化名）因身體不適失業，更一度罹患重度憂鬱，幸在親友鼓勵轉念，參加皮雕職訓課程，結訓後不僅成立工作室當起老闆接案，更在協會擔任助教，翻轉新人生。

家住南市安南區的惠真，多年前因施打疫苗不明原因身體健康出狀況，不僅失去工作，自己陷入重度憂鬱，後在親友鼓勵轉念，參加皮雕職訓課程。

惠真專注投入，從基礎學起，3個月紮實課程學到皮革知識、皮雕技法、染色與皮件縫製組裝技巧等，且因本身是美工科系出身，對色彩與美感敏銳度高，完成的作品很受好評，甚至在結訓成果展中她的作品全數賣出，讓她受到鼓舞，重拾就業信心。

惠真累積心得，結訓後決定自行創業接案子，不少人因口碑效應而向她訂製皮雕產品，目前業績穩定成長，已華麗轉身變成皮雕達人，她感謝勞動部給資源，能讓身心障礙者學技能自立，走出不一樣的路；現在她也參加勞動部產投方案的皮雕在職訓練課程，更擔任助教，持續精進技術。

惠真未來打算將皮革與西港金獅圖騰做結合，要讓更多人看到她的好手藝，甚至從事皮雕教學工作，傳授自身經驗。

「很開心找到屬於自己的那片天」，惠真以過來人經驗鼓勵身心障礙朋友，可找有興趣領域深耕，不要害怕嘗試，或許有意想不到的結果，翻轉不一樣的人生。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，勞動部協助身心障礙者進入職場，今年截至第3季已協助2萬8千名身心障礙者成功就業。今年結合就業市場趨勢，在轄區開辦6班身心障礙民眾可優先參加的融合式職訓專班，包括「袋包車縫人員培訓班」、「皮革工藝技術人員培訓班」、「皮雕工藝暨皮件設計製作班」、「園藝盆飾植栽製作暨商品行銷班」、「布藝織品創作行銷班」與「居家清潔人員訓練班」等，學員訓後就業率都有達8成。有相關就業或職訓需求都可向轄區各就業中心尋求幫忙，或上身心障礙者就業資源網查詢，亦可撥06-6985945洽詢。

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惠真(左)除自己接案外，平日也在台南市復健青年勵進會擔任助教，從事教學工作。圖／勞動部雲嘉南分署提供
惠真(左)除自己接案外，平日也在台南市復健青年勵進會擔任助教，從事教學工作。圖／勞動部雲嘉南分署提供
惠真(左1)也會在市集擺攤賣皮雕商品，作品受到不少人青睞。圖／勞動部雲嘉南分署提供
惠真(左1)也會在市集擺攤賣皮雕商品，作品受到不少人青睞。圖／勞動部雲嘉南分署提供

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