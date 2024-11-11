山中村民灑花敬天總統也送花 古坑金牌社區謝天祭格外繽紛

雲林縣古坑鄉華南社區實踐對生態及自然的尊重與愛惜，14年來立冬之際都舉辦「謝天祭」，山中村民一起把紅、黃花瓣灑向天際，感恩天地賜予五穀豐收，今年總統府特也送來花籃祝賀華南社區贏得農業部金牌農村，使今年灑花謝天儀式顯得格外繽紛彩麗。

古坑鄉華南社區每年歲末立冬都會舉辦「謝天祭」，今年進入第14年，藉以向天地表達誠摯謝意，華南社區理事長劉清極指出，該村原本是山中小村，村民務農安身立命，大家心發展出獨特的文化脈絡，多年來居民抱持敬天惜地之心，教導在地小學生一起從土地學習與大自然共存的精神，這也是謝天祭的由來。

謝天祭昨天由華南社區理事長劉清極、立委劉建國、古坑鄉長林慧如、農業部南投水保分署長傅桂霖及雲嘉南勞發分署長劉邦棟及縣府城鄉發展處長林長造等人共同主持，在焚香祝禱後，帶領村民將紅、黃花瓣灑向天際，表達敬天之意。

劉建國說，華南社區榮獲金牌社區，更稱得上是總統級的社區，總統賴清德特別送上花籃祝賀，一般活動總統送花少之又少，這對華南社區有正面肯定和鼓勵意義，也增添對上天崇敬之意。