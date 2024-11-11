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投入1500萬改善安全 南市學甲國小周邊通學步道啟用
台南市政府投入1500萬元，針對學甲國小周邊通學步道改善工程，歷經近7個月施工，已於上月完工，優化學生通學安全，地方有感。
學甲國小緊臨市道174線，學子上下學安全引發家長關切，為此市府工務局投入經費約1500萬元，進行周邊通學步道改善工程，於今年3月25日開工，包含改善通學步道1938平方公尺、道路鋪面7286平方公尺及景觀綠美化等。同時完成無障礙系統建置及周邊路口改善等，讓學校四周人行道路網更友善，上述工程已在上月15日完工。
工務局指出，上述工程更以學校為社區中心，串聯周邊人行道延伸至聚落，重塑道路以友善為本，提供民眾安全、舒適景觀廊道，使用近月來鄉親們普遍認同，將繼續爭取中央經費補助，優化轄內各校區通學步道品質。
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