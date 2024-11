影／雲林建國眷村告示牌中英對照怪怪的...驚見網路迷因「瑞克搖」

雲林縣建國眷村是全國僅存農村型眷村,正進行二村景觀工程,有民眾在臉書發文指園區告示牌注意事項的英文翻譯與中文不符,疑似為英文歌詞,引起討論,縣府表示,該段翻譯是國外著名迷因「瑞克搖」,是工程廠商的「反向創意」,藉此機會為建國二村年底曝光提前暖身。

縣政府爭取中央6200萬元經費,去年底啟動建國二村計畫「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫(二期)」,將活化二村空間,目前工程仍在進行,沒想到有民眾進去逛逛時發現園區的「注意事項」告示牌英文翻譯與中文不符,將其拍下在網路發文,引起討論。

告示牌上中文寫著「本園區為文資法保護之聚落建築群。凡在本園內進行休憩活動時,應共同維護設施及地整潔與秩序。如有損壞,應負修復或賠償之責任。….」

英文翻譯卻寫著「We're no strangers to love. You know the rules and so do I (do l), A full commitment's what I'm thinking of You wouldn't get this from any other guy, I just wanna tell you how I'm feeling, Gotta make you understand….」(我們對愛並不陌生。你知道規則,我也知道,我所想的是完全的承諾,你不會從任何其他人那裡得到這個,我只是想告訴你我的感受,必須讓你理解…。)

有眼尖民眾發現英文翻譯是國外歌手瑞克·艾斯里於1987年發行的歌曲「永不放棄你」歌詞,該曲後被惡搞為網路迷因(哏)「瑞克搖」,在網路爆紅。

縣府城鄉發展處長林長造表示,建國二村荒廢多年,曾是髒亂點,目前景觀工程仍在進行,尚未驗收,廠商在驗收前試貼告示牌,故意以反向創意貼上80年代老歌歌詞,沒想到意外讓建國二村提前曝光,引起全國關注,成為正面宣傳,二村工程預計在年底完成,明年農曆年前開放,歡迎大家屆時一同來體驗不一樣的農村聚落眷村文化,到時候告示牌也會換上完整正確的翻譯。

建國眷村是雲林縣有形文化資產聚落建築群,縣府文化觀光處長陳璧君說,目前告示牌的英文翻譯暫時以網路知名的「瑞克搖」替代,讓大家能夠用比較輕鬆、有趣的心情來看待文資場域,不用每次都用嚴肅的態度來看這些文化資產的保留。開放前仍會有正確、專業的翻譯讓大家認識眷村文化。