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影／雲林建國眷村告示牌中英對照怪怪的...驚見網路迷因「瑞克搖」

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣建國眷村是全國僅存農村型眷村，正進行二村景觀工程，預計明年農曆年前開放參觀。記者陳雅玲／攝影
雲林縣建國眷村是全國僅存農村型眷村，正進行二村景觀工程，預計明年農曆年前開放參觀。記者陳雅玲／攝影

雲林縣建國眷村是全國僅存農村型眷村，正進行二村景觀工程，有民眾在臉書發文指園區告示牌注意事項的英文翻譯與中文不符，疑似為英文歌詞，引起討論，縣府表示，該段翻譯是國外著名迷因「瑞克搖」，是工程廠商的「反向創意」，藉此機會為建國二村年底曝光提前暖身。

縣政府爭取中央6200萬元經費，去年底啟動建國二村計畫「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫(二期)」，將活化二村空間，目前工程仍在進行，沒想到有民眾進去逛逛時發現園區的「注意事項」告示牌英文翻譯與中文不符，將其拍下在網路發文，引起討論。

告示牌上中文寫著「本園區為文資法保護之聚落建築群。凡在本園內進行休憩活動時，應共同維護設施及地整潔與秩序。如有損壞，應負修復或賠償之責任。….」

英文翻譯卻寫著「We're no strangers to love. You know the rules and so do I (do l), A full commitment's what I'm thinking of You wouldn't get this from any other guy, I just wanna tell you how I'm feeling, Gotta make you understand….」（我們對愛並不陌生。你知道規則，我也知道，我所想的是完全的承諾，你不會從任何其他人那裡得到這個，我只是想告訴你我的感受，必須讓你理解…。）

有眼尖民眾發現英文翻譯是國外歌手瑞克·艾斯里於1987年發行的歌曲「永不放棄你」歌詞，該曲後被惡搞為網路迷因（哏）「瑞克搖」，在網路爆紅。

縣府城鄉發展處長林長造表示，建國二村荒廢多年，曾是髒亂點，目前景觀工程仍在進行，尚未驗收，廠商在驗收前試貼告示牌，故意以反向創意貼上80年代老歌歌詞，沒想到意外讓建國二村提前曝光，引起全國關注，成為正面宣傳，二村工程預計在年底完成，明年農曆年前開放，歡迎大家屆時一同來體驗不一樣的農村聚落眷村文化，到時候告示牌也會換上完整正確的翻譯。

建國眷村是雲林縣有形文化資產聚落建築群，縣府文化觀光處長陳璧君說，目前告示牌的英文翻譯暫時以網路知名的「瑞克搖」替代，讓大家能夠用比較輕鬆、有趣的心情來看待文資場域，不用每次都用嚴肅的態度來看這些文化資產的保留。開放前仍會有正確、專業的翻譯讓大家認識眷村文化。

虎尾眷村再造協會總幹事魯紜湘表示，這塊中英翻譯不符的告示牌雖不正規，卻有點幽默，雖然文不對題，反而讓大家更注意到建國二村，也許可以考慮用這首歌來代表建國二村，讓大家看了會會心一笑。

雲林縣建國眷村正進行二村景觀工程，有民眾在臉書發文指園區告示牌注意事項的英文翻譯與中文不符，疑似為英文歌詞，引起討論，縣府表示，該段翻譯是國外著名迷因「瑞克搖」，是工程廠商的「反向創意」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣建國眷村正進行二村景觀工程，有民眾在臉書發文指園區告示牌注意事項的英文翻譯與中文不符，疑似為英文歌詞，引起討論，縣府表示，該段翻譯是國外著名迷因「瑞克搖」，是工程廠商的「反向創意」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣建國眷村是全國僅存農村型眷村，正進行二村景觀工程，預計明年農曆年前開放參觀。記者陳雅玲／攝影
雲林縣建國眷村是全國僅存農村型眷村，正進行二村景觀工程，預計明年農曆年前開放參觀。記者陳雅玲／攝影
雲林縣建國眷村正進行二村景觀工程，有民眾在臉書發文指園區告示牌注意事項的英文翻譯與中文不符，疑似為英文歌詞，引起討論，縣府表示，該段翻譯是國外著名迷因「瑞克搖」，是工程廠商的「反向創意」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣建國眷村正進行二村景觀工程，有民眾在臉書發文指園區告示牌注意事項的英文翻譯與中文不符，疑似為英文歌詞，引起討論，縣府表示，該段翻譯是國外著名迷因「瑞克搖」，是工程廠商的「反向創意」。記者陳雅玲／攝影

告示牌 眷村 英文

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