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南市六甲古廟風情付梓 文青博士區長當推手

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市六甲區公所上午發表「古廟風情-六甲廟宇專輯」新書，六甲區公所近年著作多外界驚喜，本身是高師大教育學博士的區長陳啟榮是背後重要推手。記者謝進盛／攝影
台南市六甲區公所上午發表「古廟風情-六甲廟宇專輯」新書，六甲區公所近年著作多外界驚喜，本身是高師大教育學博士的區長陳啟榮是背後重要推手。記者謝進盛／攝影

台南市六甲區公所歷經2年多籌備，今天上午舉行「古廟風情-六甲廟宇專輯」新書發表會，這也是公所一年多來第六本在地人文特色新著，本身是博士的區長陳啟榮更是背後推手。

「古廟風情-六甲廟宇專輯」收錄六甲區14間主要寺廟，分別針對每間寺廟沿革說明，還收錄一些民間傳說增加閱讀趣味性，全書共237頁。

另外，書中也將匾額與楹聯作系統性介紹，讓外界欣賞書法藝術與詩詞對聯，最特別的是，針對廟宇舊照片與現況風景也一併呈現對照，引發思古之幽情。

六甲區公所今上午在六甲赤山龍湖巖發表新書會，市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智特助尤淨寛等人出席，會場安排海墘營文化藝術基金會董事長姜志聰吹奏薩克斯風助興。

陳啟榮感謝公所同仁及在地學校、社團與文史團體協助，歷經2年來終將新書出爐，由赤山龍湖巖及出身六甲的南六企業董事長黃清山贊助，共印製精裝版500本，主要提供地方寺廟及全台各圖書館收藏。

本身是高雄師範大學教育學博士的陳啟榮自2019年到任迄今，投入六甲區社區文史總體營造，針對六甲區「人、物、地、產、景」等盤點與彙整，從去年5月迄今，公所陸續出版「老屋風華~六甲古建築特輯」、「詩情畫意~六甲建築色鉛筆詩畫集」、「六甲之美攝影集」、「絕代風華~六甲老照片專輯」、「認識六甲~兒童著作繪本」，今上午發表的「古廟風情-六甲廟宇專輯」是第六本，以區區公所資源、人力，多本著作出爐，可望讓外界深入六甲在地人文風情特色。

台南市六甲區公所上午發表「古廟風情-六甲廟宇專輯」新書。記者謝進盛／攝影
台南市六甲區公所上午發表「古廟風情-六甲廟宇專輯」新書。記者謝進盛／攝影
台南市六甲區公所上午發表「古廟風情-六甲廟宇專輯」新書。記者謝進盛／攝影
台南市六甲區公所上午發表「古廟風情-六甲廟宇專輯」新書。記者謝進盛／攝影
台南市六甲區公所上午發表「古廟風情-六甲廟宇專輯」新書。記者謝進盛／攝影
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