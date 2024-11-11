用了34年太老...台南仁德保安抽水站千萬更新機組 提升防洪

台南市仁德區過去幾乎年年有嚴重水患，民國79年興建保安抽水站要減少包括保安里及文賢里等人口稠密地區積水。不過已使用34年老舊。市府今天表示，爭取到中央前瞻計畫補助7020萬，市府配合款1980萬進行第一期設備更新改善，提升排洪功能，

保安抽水站主要抽排保安溝、永德溝排水至港尾溝溪再匯入二仁溪，降低豪雨時外水位高漲或無法順利重力排水造成水患。市府發現現有設備年限與機組狀態「確有迫切更新必要」。

水利局表示，保安抽水站現有6組8CMS豎軸式抽水機組，總抽排量為48CMS(每秒48立方，約40秒可抽乾一座標準游泳池水量)，經盤點設備現況，其中4抽水機組已超過使用年限20年，效能大幅衰減，剩餘2組也使用逾16年。整體抽水效能降低且故障風險提高。第一期設備更新將先汰換效能不佳的4到6號機組。

水利局指出，汰換3抽水機組包含購置柴油引擎、角齒輪減速機及豎軸式抽水機等，目前已完成公開閱覽，預計11月中旬前上網公告，並於明年汛期結束後進行更新作業，115年汛期前投入抽水站防汛作業。