聽新聞
0:00 / 0:00

台南竹溪寺重建落成

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市南區竹溪寺歷經20年重建，昨天落成啟用。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區竹溪寺歷經20年重建，昨天落成啟用。記者鄭惠仁／攝影

台灣第1座寺院台南市南區竹溪寺歷經20年重建，昨落成並開光，市長黃偉哲及國內66名長老尼、住持共同剪綵；廟方表示，希望成為市區中的清淨修行道場，且許多老物件未被捨棄，重新整理、賦予古剎新生命，讓佛恩四海。

緊鄰台南體育公園、位於竹溪寺旁的竹溪寺是台南四大古剎，經學者考據建於明朝永曆18年，也是台灣第1座寺院，從乾隆到台灣光復，歷經多次重建，廟前兩隻雕塑大象最讓人印象深刻，而廟旁吊橋橫過竹溪是舊市區最美景致。

廟方表示，重建前的宮廷式主體建築是由第3代祖師於1960年代修建完成，但地勢低窪，長年受淹水之苦，歷任住持數度整修仍不敷所需，2005年啟動重建大業，經過20年完成大雄寶殿、天王殿、華嚴功德堂、彌勒佛涼亭、文物館、竹溪書院等建築群。

廟方指出，建築主體是重新設計建造，但歷代祖師所留下的東西並未被捨棄，而是重新整理應用，例如佛龕和木桌是由舊建築的檜木門板與床板再製而成，留下來的鐵製風鈴、哼哈二將像、大象與石獅雕塑也都賦予新生命，持續守護新落成的竹溪禪寺，另，從清朝開始伴隨竹溪禪寺大殿的古井、百年茄冬樹原址留下，住持資定法師說，「竹溪禪寺重建保留舊物再利用，是要呈現重建是傳承，而非取代」。

國內百餘座寺廟、700多名僧人及上千信眾參加落成大典，邀請正覺寺覺華長老尼等66位長老尼、住持剪綵；市長黃偉哲說，以莊嚴、宏偉、慈悲教誨來形容這一日子，竹溪寺也將成為國內最重要的宗教及文物聖地。

台南 建築 文物

延伸閱讀

落實終身學習 南市97歲耆老樂齡愛上課獲表揚

台灣第一座寺院台南竹溪寺重建落成 賦予老物件新生命風華再現

台南山上花園水道館光電車棚能遮蔭 年發電逾百萬度獲光鐸獎

台南大學七股校區設校夢一場空 原120公頃校地現況曝

相關新聞

林良太遺作 嘉義布袋海國宮昨燒王船

國家重要民俗「雲林六房媽過爐」明年由土庫股新爐主輪值，數千人昨見證新建紅壇完成上梁，預定明年5月從斗南股迎接六房媽到土庫...

台南竹溪寺重建落成

台灣第1座寺院台南市南區竹溪寺歷經20年重建，昨落成並開光，市長黃偉哲及國內66名長老尼、住持共同剪綵；廟方表示，希望成...

台灣設計展落幕 16天420萬人次觀展、創50億產值

2024台灣設計展今晚順利落幕，今年以「是台南・當是未來」為主題，透過多樣化的展區及創新設計手法呈現，梳理台南的城市特色...

交通部前政次87歲陳世圯率樂團來嘉交流 銀髮勇壯同台演出

交通部前政務次長、代理部長，高齡87歲的「名聲樂團」團長陳世圯今天帶領平均年齡67歲的團員，與嘉義市府組建的勇壯管樂團於...

300選手健美競技展現力與美 健美女神蟬連冠軍

嘉義市體育會健美委員會今天中午於嘉義市東區體育館舉辦諸羅山盃鋼鐵人全國健美錦標賽，有來自全國300多名健美愛好者參加；有...

叩還399斤大神龜！屢披台南藍營戰袍 姚正玉回應下一步

曾挑戰台南市第3選區立委的國民黨姚正玉，去年因競選團隊到安南區本淵寮朝興宮搏杯乞取到388斤大神龜，適逢本淵寮朝興宮甲辰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。