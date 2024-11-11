台灣第1座寺院台南市南區竹溪寺歷經20年重建，昨落成並開光，市長黃偉哲及國內66名長老尼、住持共同剪綵；廟方表示，希望成為市區中的清淨修行道場，且許多老物件未被捨棄，重新整理、賦予古剎新生命，讓佛恩四海。

緊鄰台南體育公園、位於竹溪寺旁的竹溪寺是台南四大古剎，經學者考據建於明朝永曆18年，也是台灣第1座寺院，從乾隆到台灣光復，歷經多次重建，廟前兩隻雕塑大象最讓人印象深刻，而廟旁吊橋橫過竹溪是舊市區最美景致。

廟方表示，重建前的宮廷式主體建築是由第3代祖師於1960年代修建完成，但地勢低窪，長年受淹水之苦，歷任住持數度整修仍不敷所需，2005年啟動重建大業，經過20年完成大雄寶殿、天王殿、華嚴功德堂、彌勒佛涼亭、文物館、竹溪書院等建築群。

廟方指出，建築主體是重新設計建造，但歷代祖師所留下的東西並未被捨棄，而是重新整理應用，例如佛龕和木桌是由舊建築的檜木門板與床板再製而成，留下來的鐵製風鈴、哼哈二將像、大象與石獅雕塑也都賦予新生命，持續守護新落成的竹溪禪寺，另，從清朝開始伴隨竹溪禪寺大殿的古井、百年茄冬樹原址留下，住持資定法師說，「竹溪禪寺重建保留舊物再利用，是要呈現重建是傳承，而非取代」。

國內百餘座寺廟、700多名僧人及上千信眾參加落成大典，邀請正覺寺覺華長老尼等66位長老尼、住持剪綵；市長黃偉哲說，以莊嚴、宏偉、慈悲教誨來形容這一日子，竹溪寺也將成為國內最重要的宗教及文物聖地。