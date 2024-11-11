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林良太遺作 嘉義布袋海國宮昨燒王船

聯合報／ 記者蔡維斌李宗祐／連線報導
嘉義縣布袋鎮新岑里海國宮昨辦送王船盛會，王船在信徒簇擁下緩緩往魚塭方向前進。記者李宗祐／攝影
嘉義縣布袋鎮新岑里海國宮昨辦送王船盛會，王船在信徒簇擁下緩緩往魚塭方向前進。記者李宗祐／攝影

國家重要民俗「雲林六房媽過爐」明年由土庫股新爐主輪值，數千人昨見證新建紅壇完成上梁，預定明年5月從斗南股迎接六房媽到土庫駐駕；另，嘉義縣布袋鎮海國宮昨辦燒王船盛會，該王船也是木作王船大師林良太最後遺作。

中華民國六房媽會理事長徐萬成指出，雲林六房媽祖沒有固定廟宇，每年由斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉的34庄頭新爐主建造紅壇輪值奉祀，年年過爐「搬新家」，數萬人步行隨香；目前供奉在斗南股的烏瓦磘紅壇，經擲筊明年由土庫股過港輪值，新爐主林奕圳也向六房媽會商借30多幅歷年搬家過爐照片，增添紅壇喜氣。

新建紅壇舉行上梁大典，縣長張麗善擔任扶梁官，她說，六房媽過爐習俗延傳近400年，明年預計吸引超過10萬名信徒隨香，歡迎民眾來土庫拜媽祖、遊雲林。

此外，木作王船的老師傅林良太4月辭世，一生打造出的木作王船超過200艘，布袋鎮新岑里海國宮王船祭每12年1次、都辦在農曆羊年，提早於今年舉辦，廟方特地委請林良太製作，也使得此艘成為遺作。

廟方昨恭請王船出航，用茶壺滴水開水路，由信眾拉繩牽引王船，遶巡村庄祈福，信徒簇擁直到魚塭王船地，當王船定位後，安裝王船帆、堆放金紙，並將添載物裝船，隨即火燒王船烈焰沖天，掀起活動最高潮。

媽祖 燒王船 雲林

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