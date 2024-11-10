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交通部前政次87歲陳世圯率樂團來嘉交流 銀髮勇壯同台演出

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠與陳世圯合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠與陳世圯合影。圖／嘉義市政府提供

交通部前政務次長、代理部長，高齡87歲的「名聲樂團」團長陳世圯今天帶領平均年齡67歲的團員，與嘉義市府組建的勇壯管樂團於長青園以樂會友；嘉義市長黃敏惠與局處長一同聆聽樂聲，度過溫馨午後。

黃敏惠表示，陳世圯年輕時以長遠目光規畫交通、建設鐵路、公路等，便利的交通，縱橫交錯的交通路網如樂譜，為台灣、嘉義市奠定繁榮基礎；退休後，擔任團長拾起薩克斯風，邀集志同道合的樂齡好友投身音樂，讓身心都快樂，也鼓勵更多人活出亮麗的第三人生。

陳世圯表示，「名聲樂團」主要由來自台北市民生社區的居民組成，成團5年，團員平均年齡超過67歲。過去在推動嘉義地方交通建設時，曾與市長黃敏惠的父親省議員黃永欽多有交流，率團來到嘉義市覺得份外親切。

「齊聚一堂 攏底嘉~鼓勵樂齡學習及公益音樂會」，演出團體，除了團長陳世圯所率領的「名聲樂團」，還包括台北中正社區大學薩克斯風班、四不辣重奏團、牧童樂團、嘉義市衛生局勇壯樂團（管樂團、薩克斯風班）、鐵馬道樂團等，堪稱是南北各大管樂團互相交流的盛會。

交通部前政務次長、「名聲樂團」團長陳世圯（右六）帶領團員來嘉義市音樂交流，受到市長黃敏惠（右五）等人歡迎。圖／嘉義市政府提供
交通部前政務次長、「名聲樂團」團長陳世圯（右六）帶領團員來嘉義市音樂交流，受到市長黃敏惠（右五）等人歡迎。圖／嘉義市政府提供
名聲樂團演出。圖／嘉義市政府提供
名聲樂團演出。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠聆聽名聲樂團演出。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠聆聽名聲樂團演出。圖／嘉義市政府提供

嘉義 樂團 黃敏惠

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