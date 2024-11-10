交通部前政次87歲陳世圯率樂團來嘉交流 銀髮勇壯同台演出

交通部前政務次長、代理部長，高齡87歲的「名聲樂團」團長陳世圯今天帶領平均年齡67歲的團員，與嘉義市府組建的勇壯管樂團於長青園以樂會友；嘉義市長黃敏惠與局處長一同聆聽樂聲，度過溫馨午後。

黃敏惠表示，陳世圯年輕時以長遠目光規畫交通、建設鐵路、公路等，便利的交通，縱橫交錯的交通路網如樂譜，為台灣、嘉義市奠定繁榮基礎；退休後，擔任團長拾起薩克斯風，邀集志同道合的樂齡好友投身音樂，讓身心都快樂，也鼓勵更多人活出亮麗的第三人生。

陳世圯表示，「名聲樂團」主要由來自台北市民生社區的居民組成，成團5年，團員平均年齡超過67歲。過去在推動嘉義地方交通建設時，曾與市長黃敏惠的父親省議員黃永欽多有交流，率團來到嘉義市覺得份外親切。