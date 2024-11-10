聽新聞
0:00 / 0:00
300選手健美競技展現力與美 健美女神蟬連冠軍
嘉義市體育會健美委員會今天中午於嘉義市東區體育館舉辦諸羅山盃鋼鐵人全國健美錦標賽，有來自全國300多名健美愛好者參加；有「台灣健美女神」之稱的李佾明蟬連女子形體組全場總冠軍。
健美委員會總幹事宋賢宗說，現在健身房林立，各地也有設備完整的運動中心，吹起健美運動風，運動人口增加，不少青少年追求力與美、展現肌肉。希望透過健美比賽，讓大家知道如何健美、健身，進而推展全民運動，讓各個階層青少年至長輩多參與健美運動。
「台灣健美女神」李佾明蟬連女子形體組全場總冠軍，她說，有健美賽事，讓從事健身的人有目標、衝勁展現力與美。建議初次參賽的選手帶著簡單、愉快的心情參賽，不要因為名次不好感到挫折，畢竟有些參賽選手已鍛鍊多年，只要堅持與自己比賽，一定會有回饋給自己。
60歲日本選手今關喜久子說，42歲開始接觸健身運動，在健身教練的鼓勵下參加比賽，也曾獲得不少獎盃，健美比賽可以讓身體健康，有參與感，和大家一齊比賽很開心。
首次參賽的24歲曾心量是名健身教練，她說，從事健身運動有3、4年，希望增加比賽經驗，累積更多知識、經驗、姿勢、動作教導學員。健美運動有助於雕塑身材，尤其比率調整，展現更完美體態。她建議要有一定基礎後再來參賽，尤其保持運動習慣持之以恆，增加身體強度、適應力。即使身為教練為參加這次比賽，她也找有經驗的備賽教練，加強增肌減脂，準備了近半年之久。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言