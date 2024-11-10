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台灣國際觀鳥馬拉松落幕 24小時內觀察逾200鳥種

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2024台灣國際觀鳥馬拉松大賽今下午落幕，在24小時內共計觀察到201種鳥種。圖／雲嘉南風管處提供
2024台灣國際觀鳥馬拉松大賽今下午落幕，在24小時內共計觀察到201種鳥種。圖／雲嘉南風管處提供

2024台灣國際觀鳥馬拉松大賽今下午落幕，在24小時內共觀察到201種鳥種，除今年有來自日本隊伍，還特別加碼「馬拉松獎」，頒發給近3年都參加的隊伍後，相約明年見。

這項國際觀鳥大賽由雲嘉南濱海國家風景區管理處辦理，活動經鳥友們24小時馬拉松式觀察，透過3位專業評審老師審查，本次活動共觀察到201種鳥種。

其中包含台灣特有鳥種21種。各組第1名觀察到的鳥種分別為老鳥組135種、送子鳥組119種、慢飛組69種，最佳攝影獎則經評審老師們共同挑選，由送子鳥組親子家庭拍攝台南市鳥水雉覓食的照片拿下。

鳥友們這次分別於七股頂山賞鳥亭及將軍濕地單次各觀測300隻以上黑面琵鷺，另有鳥友於曾文溪觀察到因受秋颱影響滯台，平常於陸地上極罕見的「白斑軍艦鳥」，以及在七股防風林中亦觀察到少見的「阿穆爾綬帶」候鳥，成果豐碩。

雲嘉南風管處說，今年特別加碼「馬拉松獎」，頒發給近3年都參加的隊伍，來自雲林的陳嘉宏，更是自第1屆開始就連續參加了12屆。

陳嘉宏表示，最初是在朋友帶領接觸觀鳥，之後注意到觀鳥馬拉松這活動，參加幾屆後覺得有趣且越辦越好，十幾年來結交不少鳥友，每年除必看黑面琵鷺及黑腹燕鷗外，也期待能觀察到新的鳥種、認識更多來自世界各地的鳥友。

來自日本鹿兒島縣出水市隊伍，今年首次來台參賽，成功記錄到54種鳥種，獲得慢飛組第2名佳績，領隊原口優子表示，七股賞鳥區鳥況精采，美麗飛羽透過隨身望遠鏡就可一目了然，大量水鳥紛飛的場景真是令人嘆為觀止。

雲嘉南風管處長許宗民表示，台灣西南沿海生態資源得天獨厚，成為鳥類及賞鳥者天堂，感謝這次來自比利時、香港、馬來西亞、印尼、日本及台灣國內20組隊伍參與，更多活動資訊，請上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。

2024台灣國際觀鳥馬拉松大賽今下午落幕，在24小時內共計觀察到201種鳥種，圖為黑面琵鷺芳蹤。圖／雲嘉南風管處提供
2024台灣國際觀鳥馬拉松大賽今下午落幕，在24小時內共計觀察到201種鳥種，圖為黑面琵鷺芳蹤。圖／雲嘉南風管處提供
2024台灣國際觀鳥馬拉松大賽今下午落幕，還特別加碼「馬拉松獎」，來自雲林的陳嘉宏（右六），更自第1屆開始連續參加了12屆。圖／雲嘉南風管處提供
2024台灣國際觀鳥馬拉松大賽今下午落幕，還特別加碼「馬拉松獎」，來自雲林的陳嘉宏（右六），更自第1屆開始連續參加了12屆。圖／雲嘉南風管處提供

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