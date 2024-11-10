南市勞資體育競賽逾4000人與會 將推運動健康護照APP

台南市全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽今在新營體育場登場，來自公教人員、社區長青朋友及勞資逾4000人與會，市府表示，今年將推出運動健康護照APP，鼓勵市民朋友從事規律運動。

這項活動包含公教團體50隊、長青組3隊及勞資團體76隊，共有129隊、4702人參加。公教組設有6項競賽，分別為飛鏢神射手、姜太公釣魚、太空漫步、飛盤擲準、步步高升、挑夫競賽；長青組有4項競賽，分別是一分耕耘一分收獲、求神問卦、太空漫步及洞洞樂；勞資組體育競賽有拔河、團體躲避球等。

現場並結合40攤文創市集、20攤台南在地青農市集，及科技體適能的檢測服務，讓市民了解自己體適能狀況。

台南市長黃偉哲、市議員蔡育輝今也到場為選手加油，黃指出，U12世界盃少棒賽、全國中等學校運動會也將在台南登場，可望進一步帶動南市運動風氣。