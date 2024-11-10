叩還399斤大神龜！屢披台南藍營戰袍 姚正玉回應下一步

曾挑戰台南市第3選區立委的國民黨姚正玉，去年因競選團隊到安南區本淵寮朝興宮搏杯乞取到388斤大神龜，適逢本淵寮朝興宮甲辰年梁皇武帝聖誕活動，姚正玉今也以399斤大神龜叩還，祈求國泰民安，針對未來的下一步，姚正玉僅回，「尚在評估中」。

姚正玉表示，去年競選立委時，在安南區本淵寮朝興宮梁皇武帝聖誕大典上，競選團隊搏杯乞取到最大的388斤大神龜，十分難得的機緣下，大神龜坐鎮總部，之後也分送給鄉親和支持者，收到許多的鼓勵與好運，今年則以399斤大神龜叩還，兌現信仰承諾的約定。

面對2026年九合一地方縣市長選舉備受矚目，民進黨內有意角逐的市長之位人選眾多，國民黨則積極備戰、求才若渴，其中，姚正玉近年來屢披藍營戰袍搶攻市議員、立委之位，雖挑戰失利，但也累積不少實戰經驗，針對2026年是否有機會再披上藍營戰袍，挑戰市議員之位，她僅低調回應，還沒決定，尚在評估中。