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嘉美館雙展開幕 館藏林玉山畫作首度現身

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
國立故宮博物院前副院長林柏亭（中）介紹父親林玉山畫作背後故事 。圖／嘉義市政府提供
國立故宮博物院前副院長林柏亭（中）介紹父親林玉山畫作背後故事 。圖／嘉義市政府提供

嘉義市立美術館今年底推出2大特展《拾景剪影－林玉山的寫生與旅行》與《移動觀察者》，透過畫壇巨擘林玉山旅途間的寫生，與4組新生代藝術家作品，看見另一種藝術尺度的旅行意義。嘉美館館藏林玉山作品《阿里山線附近風景寫生冊》《尼泊爾印度寫生冊》也首度現身展覽；展期即日起至明年2月9日。

今天嘉義市長黃敏惠主持開幕儀式，國立故宮博物院前副院長、畫家林玉山之子林柏亭出席活動，並於現場宣布與家族聯合捐贈嘉美館200萬元，作為作品修復、典藏用途。黃敏惠代表市民感謝讓畫都嘉義市更加充滿能量。

黃敏惠表示，林玉山與陳澄波等嘉義市代表性的畫家，以細膩的感觸、充滿人文的目光驚豔世人，發揚嘉義市「畫都」美名。嘉美館自2020年開館以來，透過嘉義重要藝術家及當代藝術的多元展覽策辦，推動藝術與城市生活的深度連結。今年主題展結合畫壇巨擘林玉山的畫作，集結當今台灣最受矚目的4組新生代藝術家；游雅蘭、2enter貳進、黃韶瑩、吳依宣，以藝術回應城市歷史與地景時空交織。

黃敏惠表示，本次展覽嘉美館邀集嘉義高中、北興國中、玉山國中、崇文國小和志航國小等校師生共同參與課程討論與教育推廣，藉由嘉美館2檔主題特展，一起認識台灣書畫界巨擘林玉山老師。美術館成為大家的美術教室，也讓藝術家們走進學校裡與師生們互動與學習，

市府文化局表示，本次嘉美館展出以嘉義城市為題材意象的兩檔主題展，「拾景剪影」隨著林玉山的腳步以三項子題「始於諸羅」，看見早期純樸嘉義農村風光，以及「行遍天下」、「旅途觀物」，展現林玉山自從1920年代開始，即慣於用速寫的方式留下風景，透過展場設計規劃將水墨畫作與素描線稿並呈，讓觀者感受林玉山畫作與寫生底蘊之連結。

嘉美館重要館館藏1941年的《阿里山線附近風景寫生冊》和1983年的《尼泊爾印度寫生冊》更是首度現身展覽；此外，也與國立台灣美術館合作，展出多件館藏及「林玉山：臺灣寫生地圖與足跡」線上互動展之資料。

平行展《移動觀察者》藝術家游雅蘭，從嘉義八景出發，以復刻木版畫凝縮著嘉中美術班的青春記憶，及對嘉義城市的歸屬感，與文學家許蕣紘跨域共創，透過google map嘉義八景介紹，邀請民眾一起化身為「移動觀察者」。

國立故宮博物院前副院長林柏亭（右六）與家人共同致贈嘉美館200萬元。圖／嘉義市政府提供
國立故宮博物院前副院長林柏亭（右六）與家人共同致贈嘉美館200萬元。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠與來賓參觀「移動觀察者」演出 。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠與來賓參觀「移動觀察者」演出 。圖／嘉義市政府提供

嘉義 玉山 藝術家

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