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嘉義縣布袋送王船信眾擠爆漁村 火化祈福也告慰王船大師
嘉義縣布袋鎮新岑里海國宮今天上午舉行送王船宗教盛事，來自全台信眾擠爆漁村；王船在大家簇擁下緩緩往魚塭方向前進，火燒王船烈焰沖天掀起最高潮，也完成祈福儀式。這艘王船是木作王船大師林良太最後遺作，隨著吉時焚化昇天，祈福同時也告慰大師。原本12年才一次的送王船，今年王爺降示提早舉行，適逢大師最後遺作，十分巧合。
「木作王船技術」老師傅林良太於今年4月25日辭世，享壽73歲。林良太一生都投入木作王船技藝，所打造出的木作王船超過200艘，對台灣傳統工藝有著巨大貢獻。
海國宮主委蔡文彬說，海國宮王船祭每12年（農曆羊年）舉辦1次，去年王爺降示提早於今年龍年舉辦，以往都是以紙糊王船，今年特地委請木作王船大師林良太製作，大師於日前驟逝，也使得這艘木造王船成了最後遺作。王船長約40台尺，造價約200萬元。
海國宮是布袋新岑里信仰中心，廟內主祀「五府千歲」，創建於清道光年間，迄今已近200年歷史，宮廟歷經多次的改建，一開始興建的是坐東向西的「李王廟」，於清光緒年間改建為坐北朝南的「海國宮」，並逐次增建東、西廂房及兩側鐘鼓樓。當時因為四周是一片汪洋，寺廟因此得此名。
海國宮送王船活動12年1次，前次於2015年舉行，依往例次送王船活動要在2027年，因去年未能建醮故奉王爺指示提前舉行，祈安宴王大典自農曆10月5日（國曆11月5日）起至農曆10月11日（國曆11月11日），期間重頭戲今天送王船的科儀。
今天上午恭請王船出航，用茶壺滴水開水路，並由信眾拉繩牽引王船，遶巡村庄祈福，來自全台各地信萬頭鑽動擠爆漁村，簇擁至魚塭王船地。王船定位後，安裝王船帆，堆放金紙，並將添載物裝船，俟裝載完成，開始燒王船，恭送代天巡狩。
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