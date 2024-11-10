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近4百年六房媽過爐土庫股紅壇上樑 30照片傳承軌跡

中央社／ 雲林縣10日電

國家重要民俗「雲林六房媽過爐」今天舉行114-115年土庫股過港小爐紅壇新建工程上樑儀式，現場展示30幅各陣頭歷年來護持六房媽精選照片，呈現六房媽祖信仰傳承軌跡，邀請民眾明年參與盛會。

中華民國六房媽會今天舉行114-115年六房媽土庫股（過港）紅壇興建工程上樑典禮，民進黨立委劉建國及國民黨立委張嘉郡、丁學忠與雲林縣長張麗善、114-115值年爐主林奕圳等人共同擔任扶樑官，並邀請象徵吉祥圓滿的108名六房媽志工團體領袖等人擔任護樑官，上香祝禱共祈工程平安順遂。

林奕圳為讓所有與會者一同感受六房媽文化底蘊，特別向「中華民國六房媽會」商借超過30幅各陣頭歷年來護持六房媽精選照片，透過橫跨世代經典畫面，呈現六房媽信仰傳承軌跡；紅壇預定地以整面紅燈籠牆做布置，張燈結綵展現每名土庫人喜迎六房媽明年到來的心情。

張麗善表示，雲林六房媽過爐傳承近400年，不僅是雲林縣民俗，更是國家級重要民俗，透過每年聖母遷移過爐科儀形式，凝聚五股34庄頭，114-115年由土庫股過港輪值，隨著土庫股紅壇逐步興建完成，114年將迎來現存最大規模「媽祖搬家」活動。

六房天上聖母為雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉一帶共同輪值奉祀的天上聖母媽祖，六房媽由5鄉鎮市內數個里、村與聚落組織成「股」，共同輪流奉祀，因此「六房媽」並沒有固定廟宇，由輪值股興建「紅壇」安奉，雖居無定所，卻有廣大信徒，成為地方信仰中心，每年過爐遶境慶典更是為雲林縣內最重要宗教盛事之一。

信仰 媽祖 雲林

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