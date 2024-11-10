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國家重要民俗六房媽祖搬新家 土庫新紅壇今天盛大上樑

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
六房媽祖新建紅壇上樑大典，由雲林縣長張麗善帶領團拜。記者蔡維斌／攝影
六房媽祖新建紅壇上樑大典，由雲林縣長張麗善帶領團拜。記者蔡維斌／攝影

國家重要民俗的「雲林六房媽過爐」，每年都為媽祖搬新家，明年由土庫股新爐主輪值，今天舉行盛大的新建紅壇上樑大典，由縣長張麗善擔任扶樑官，鑼鼓喧天，在數千人見證下完成上樑，預定明年5月從斗南股迎接六房媽到土庫新家駐駕，再次展現媽祖年年搬新家的宗教特色。

中華民國六房媽會理事長徐萬成指出，六房媽雲林縣六房媽祖沒有固定廟宇，每年由斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉的34庄頭的新爐主建造紅壇輪值奉祀，每年過爐「搬新家」，數萬人陣頭步行隨香，從舊紅壇移駕到新紅壇，成為國內最具特色的宗教儀式，獲文化部登錄為國家重要民俗。

目前六房媽祖供奉在斗南股的烏瓦磘紅壇，經擲筊114-115年（明年）由土庫股過港輪值，今天新建紅壇上樑大典，由縣長張麗善、立委丁學忠、張嘉郡、劉建國、新爐主林奕圳及108位民代、鄉鎮長及社團代表擔任扶樑官及護樑官，上香祝禱後展開盛大的上樑儀式，數千名信眾到場見證，陣頭鑼鼓熱鬧滾滾。

很多人不了解六房媽為何要年年搬家，六房媽會指出，日治時期寺廟宗教管制嚴格，不少寺廟被改為神社，因而六房媽降乩指示須速移至土庫避難，由土庫過港保正林昭頂召集劉營、林石松等人掩護媽祖金身，夜送六房媽涉水虎尾溪直奔過港避難，直至台灣光復才又重啟五股輪祀的傳統。

今年六房媽祖又回到土庫過港，頗有「回娘家」意味，爐主林奕圳為宣揚六房媽文化，特向六房媽會商借30多幅歷年六房媽搬家過爐精選照片，張燈結彩的歷史牆面，讓信徒從精彩圖片追尋傳承六房媽的文化軌跡，增添紅壇喜氣。

張麗善說，六房媽過爐習俗延傳近400年，是雲林年度宗教盛事，114年六房媽姐在土庫的過爐盛事，預計吸引超過十萬信徒隨香，共迎六房媽移駕土庫，歡迎全國民眾一起來土庫拜媽祖、遊雲林。

六房媽祖明年由土庫過港輪值，新建紅特展示數十年來過爐的精華照片牆，供民眾回顧過往歷史與盛況。記者蔡維斌／攝影
六房媽祖明年由土庫過港輪值，新建紅特展示數十年來過爐的精華照片牆，供民眾回顧過往歷史與盛況。記者蔡維斌／攝影
列為家重要民俗的雲林縣六房媽祖土庫新建紅壇今天舉行盛大的上樑大典。記者蔡維斌／攝影
列為家重要民俗的雲林縣六房媽祖土庫新建紅壇今天舉行盛大的上樑大典。記者蔡維斌／攝影
土庫新建紅壇上樑大典，在數千人見證下，樑柱緩緩升空，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
土庫新建紅壇上樑大典，在數千人見證下，樑柱緩緩升空，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
列為家重要民俗的雲林縣六房媽祖土庫新建紅壇今天舉行盛大的上樑大典。記者蔡維斌／攝影
列為家重要民俗的雲林縣六房媽祖土庫新建紅壇今天舉行盛大的上樑大典。記者蔡維斌／攝影
列為家重要民俗的雲林縣六房媽祖土庫新建紅壇今天由雲林縣長張麗善（右五）及各界主持上樑大典。記者蔡維斌／攝影
列為家重要民俗的雲林縣六房媽祖土庫新建紅壇今天由雲林縣長張麗善（右五）及各界主持上樑大典。記者蔡維斌／攝影

媽祖 張麗善 雲林

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