國家重要民俗六房媽祖搬新家 土庫新紅壇今天盛大上樑

國家重要民俗的「雲林六房媽過爐」，每年都為媽祖搬新家，明年由土庫股新爐主輪值，今天舉行盛大的新建紅壇上樑大典，由縣長張麗善擔任扶樑官，鑼鼓喧天，在數千人見證下完成上樑，預定明年5月從斗南股迎接六房媽到土庫新家駐駕，再次展現媽祖年年搬新家的宗教特色。

中華民國六房媽會理事長徐萬成指出，六房媽雲林縣六房媽祖沒有固定廟宇，每年由斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉的34庄頭的新爐主建造紅壇輪值奉祀，每年過爐「搬新家」，數萬人陣頭步行隨香，從舊紅壇移駕到新紅壇，成為國內最具特色的宗教儀式，獲文化部登錄為國家重要民俗。

目前六房媽祖供奉在斗南股的烏瓦磘紅壇，經擲筊114-115年（明年）由土庫股過港輪值，今天新建紅壇上樑大典，由縣長張麗善、立委丁學忠、張嘉郡、劉建國、新爐主林奕圳及108位民代、鄉鎮長及社團代表擔任扶樑官及護樑官，上香祝禱後展開盛大的上樑儀式，數千名信眾到場見證，陣頭鑼鼓熱鬧滾滾。

很多人不了解六房媽為何要年年搬家，六房媽會指出，日治時期寺廟宗教管制嚴格，不少寺廟被改為神社，因而六房媽降乩指示須速移至土庫避難，由土庫過港保正林昭頂召集劉營、林石松等人掩護媽祖金身，夜送六房媽涉水虎尾溪直奔過港避難，直至台灣光復才又重啟五股輪祀的傳統。

今年六房媽祖又回到土庫過港，頗有「回娘家」意味，爐主林奕圳為宣揚六房媽文化，特向六房媽會商借30多幅歷年六房媽搬家過爐精選照片，張燈結彩的歷史牆面，讓信徒從精彩圖片追尋傳承六房媽的文化軌跡，增添紅壇喜氣。