落實終身學習 南市97歲耆老樂齡愛上課獲表揚

台南市大內區97歲耆老陳懷德落實終身學習，5年前加入樂齡學習中心，跟著老師開心學習各類課程，也因快樂學習，維持身心健康，成為學習表率。

台南市政府教育局今近午在樹谷音樂廳舉辦終身學習楷模表揚大會，由市長黃偉哲表揚204位「終身學習楷模」及15所「推動終身學習教育有功」學校，表揚學習楷模中，年齡最長者是來自大內區樂齡學習中心的陳懷德，今年97歲，上課保持全勤，獲得滿場掌聲。

陳懷德今由兒子陳文憲陪同從市長黃偉哲手中接受上述殊榮，陳文憲轉述說，父親世居大內曲溪里，一生務農，5年前開始接觸樂齡學習中心，平常最開心的就是開心上學，跟著老師學習相關健康養生知識及身體律動，接觸到樂齡課程後發現心情愉快，身心靈都受惠，也盼能持續快樂學習下去。

台南社區大學的林俊成長期參與志工課程及社團，曾任海灘廢棄物長期監控社社長、好棒志工隊隊長，目前是樂活居家修繕社指導老師，另外大灣高中補校新住民陳青蘭等人也因堅持學習精神精神，上午也受表揚。

「終身學習首要目標是學會如何保護自己、照顧自己。」黃偉哲致詞時，特別叮嚀長輩和退休族群在面對網路詐騙時應保持警惕。

教育局長鄭新輝說明，本次終身學習表揚活動，分為個人獎項與學校獎項。個人獎項頒發給在上述學習場域中持續學習，以其精神和成效成為楷模，並經由學習單位推薦的學員，以及參與社區大學課程達128學分並完成150小時志工服務，獲頒終身學習成就證書。而在學校獎項，則表彰連續3年積開辦並提供適切學習場域學校。