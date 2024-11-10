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預防肌少症及糖尿病 黃敏惠邀市民公園樂活健走趣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
市長黃敏惠與市民朋友齊跳暖身操。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠與市民朋友齊跳暖身操。圖／嘉義市政府提供

響應11月11日「全民健走日」、11月14日「世界糖尿病日」的健康節日，嘉義市政府衛生局今天於嘉義公園辦理「公園樂活健走趣」健走活動；嘉義長市黃敏惠與議員、里長陪伴民眾齊跳暖身操，超過千人熱情參與。

市長黃敏惠表示，嘉義市努力打造公園成為適合全齡休憩運動的場域，一起來百年歷史的嘉義公園走出趣味、走出健康，期待號召更多朋友們響應，透過運動降低罹患心臟病、糖尿病等慢性病風險。

黃敏惠表示，公園綠地是「都市之肺」，嘉義市有35座公園，是市民休閒運動、社交的好去處。其中嘉義公園和相鄰的樹木園共構而成的都會森林公園，占地超過36.24公頃比台北市的大安森林更大，鼓勵參加健走的糖、腎病友團體，平日多呼朋引伴一起到戶外活動，透過生活型態的改變，達成糖尿病「可預防、可控制、可逆轉」的目標，活出健康的自我。

健走路線沿途設計衛教關卡，將代謝症候群的5項指標、血壓監測722原則、均衡營養、預防兒童事故傷害及發展篩檢等資訊分享民眾，希望幫助民眾有更好的健康識能。

衛生局長廖育瑋局表示，11月14日為世界糖尿病日，提醒民眾掌握5大控糖要訣「定期健檢、定期監測、逆轉代謝症候群、健康飲食及規律運動」，有效遠離糖尿病。世界衛生組織最新運動建議，成年人每週150～300分鐘的中等強度有氧運動或75～150分鐘的高強度有氧運動，搭配每週2天的肌力強化訓練，能獲取健康益處。每分鐘走90步以上的健走，每天30分鐘，每周5天，即可達到最低運動建議量。而根據實證醫學研究，每天健走8千步，死亡風險降低51％。健走好處多，不但可以控制體重、預防骨質疏鬆、糖尿病心血管疾病、代謝症候群、預防長者跌倒，還可紓解壓力。

嘉義市政府衛生局今天於嘉義公園辦理「公園樂活健走趣」健走活動超過千人響應。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府衛生局今天於嘉義公園辦理「公園樂活健走趣」健走活動超過千人響應。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）為健走鳴槍，提倡規律運動。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）為健走鳴槍，提倡規律運動。圖／嘉義市政府提供

健走 嘉義 運動

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