預防肌少症及糖尿病 黃敏惠邀市民公園樂活健走趣
響應11月11日「全民健走日」、11月14日「世界糖尿病日」的健康節日，嘉義市政府衛生局今天於嘉義公園辦理「公園樂活健走趣」健走活動；嘉義長市黃敏惠與議員、里長陪伴民眾齊跳暖身操，超過千人熱情參與。
市長黃敏惠表示，嘉義市努力打造公園成為適合全齡休憩運動的場域，一起來百年歷史的嘉義公園走出趣味、走出健康，期待號召更多朋友們響應，透過運動降低罹患心臟病、糖尿病等慢性病風險。
黃敏惠表示，公園綠地是「都市之肺」，嘉義市有35座公園，是市民休閒運動、社交的好去處。其中嘉義公園和相鄰的樹木園共構而成的都會森林公園，占地超過36.24公頃比台北市的大安森林更大，鼓勵參加健走的糖、腎病友團體，平日多呼朋引伴一起到戶外活動，透過生活型態的改變，達成糖尿病「可預防、可控制、可逆轉」的目標，活出健康的自我。
健走路線沿途設計衛教關卡，將代謝症候群的5項指標、血壓監測722原則、均衡營養、預防兒童事故傷害及發展篩檢等資訊分享民眾，希望幫助民眾有更好的健康識能。
衛生局長廖育瑋局表示，11月14日為世界糖尿病日，提醒民眾掌握5大控糖要訣「定期健檢、定期監測、逆轉代謝症候群、健康飲食及規律運動」，有效遠離糖尿病。世界衛生組織最新運動建議，成年人每週150～300分鐘的中等強度有氧運動或75～150分鐘的高強度有氧運動，搭配每週2天的肌力強化訓練，能獲取健康益處。每分鐘走90步以上的健走，每天30分鐘，每周5天，即可達到最低運動建議量。而根據實證醫學研究，每天健走8千步，死亡風險降低51％。健走好處多，不但可以控制體重、預防骨質疏鬆、糖尿病心血管疾病、代謝症候群、預防長者跌倒，還可紓解壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言