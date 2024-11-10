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在宅照護需求提升 這項工作卻考驗護理師記憶力...奇美醫院推解方
因應高齡化社會帶來龐大長期照護需求，衛福部今年7月推動《在宅急症照護試辦計畫》，然而在宅照護現況與挑戰，也讓居家護理師負擔不少壓力，為此，奇美醫院以智慧科技為基礎，導入「AI智能管理照護包」，減輕居家護理師的記錄負擔壓力，也提升居家照護效率。
奇美醫院一名擁有10年在宅照護資歷的林姓居家護理師分享，在每次訪視結束後，都需仰賴記憶力將當天所有個案照護細節逐一回想，整理居家護理記錄不僅費時耗力，事後回想有時也容易遺漏關鍵訊息，更成為另種無形壓力及負擔，且此情況並非單一案例，而是居家護理場域中，許多護理師共同面臨的困境。
奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴說明，奇美居家護理所自今年1月起，截至10月居家護理服務人次已達5548人次，因應居家護理師所面臨的護理記錄困境，本月開發「AI智能管理照護包」，以智慧化技術支持，讓居家護理師能夠更專注於個案的實務照護服務。
她提到，「AI智能管理照護包」具有語音錄製AI彙整紀錄、數位AI助理與智能科技彈性排派訪視路線等3大功能，可優化記錄訪視內容，透過AI自動彙整完整照護紀錄，確保關鍵資訊無縫銜接，且能快速自動排定訪視路線，減輕護理師工作壓力，強化居家護理回應效率。
陳綉琴強調，隨著居家護理需求持續攀升，藉由人工智慧科技打造AI智能管理照護包，此項創新技術不僅為台灣居家護理領域注入全新的活力，更提供長遠且可持續的發展模式。
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