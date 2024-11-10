快訊

大大提升口感與風味 烹飪專家曝一醃漬物的汁水醃雞肉最省事

陳佩琪再發文談檢調約談內容 曝光10年間夫妻收入總額

聽新聞
0:00 / 0:00

在宅照護需求提升 這項工作卻考驗護理師記憶力...奇美醫院推解方

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院近期舉辦「護理機構重點趨勢主題培訓課程研發計畫」，培訓居家護理師的直接照護能力，更專注於提升照護管理品質與機構永續發展。圖／奇美醫院提供
奇美醫院近期舉辦「護理機構重點趨勢主題培訓課程研發計畫」，培訓居家護理師的直接照護能力，更專注於提升照護管理品質與機構永續發展。圖／奇美醫院提供

因應高齡化社會帶來龐大長期照護需求，衛福部今年7月推動《在宅急症照護試辦計畫》，然而在宅照護現況與挑戰，也讓居家護理師負擔不少壓力，為此，奇美醫院以智慧科技為基礎，導入「AI智能管理照護包」，減輕居家護理師的記錄負擔壓力，也提升居家照護效率。

奇美醫院一名擁有10年在宅照護資歷的林姓居家護理師分享，在每次訪視結束後，都需仰賴記憶力將當天所有個案照護細節逐一回想，整理居家護理記錄不僅費時耗力，事後回想有時也容易遺漏關鍵訊息，更成為另種無形壓力及負擔，且此情況並非單一案例，而是居家護理場域中，許多護理師共同面臨的困境。

奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴說明，奇美居家護理所自今年1月起，截至10月居家護理服務人次已達5548人次，因應居家護理師所面臨的護理記錄困境，本月開發「AI智能管理照護包」，以智慧化技術支持，讓居家護理師能夠更專注於個案的實務照護服務。

她提到，「AI智能管理照護包」具有語音錄製AI彙整紀錄、數位AI助理與智能科技彈性排派訪視路線等3大功能，可優化記錄訪視內容，透過AI自動彙整完整照護紀錄，確保關鍵資訊無縫銜接，且能快速自動排定訪視路線，減輕護理師工作壓力，強化居家護理回應效率。

陳綉琴強調，隨著居家護理需求持續攀升，藉由人工智慧科技打造AI智能管理照護包，此項創新技術不僅為台灣居家護理領域注入全新的活力，更提供長遠且可持續的發展模式。

衛福部今年7月推動《在宅急症照護試辦計畫》，然而每次居家訪視結束後，護理師都需仰賴記憶力整理當天的護理記錄，不僅耗時又易遺漏關鍵訊息，也成為另種無形壓力及負擔，奇美醫院近期開發「AI智能管理照護包」，以智慧化技術支持，減輕居家護理師的記錄負擔壓力。圖為在宅急症照護。圖／資料照
衛福部今年7月推動《在宅急症照護試辦計畫》，然而每次居家訪視結束後，護理師都需仰賴記憶力整理當天的護理記錄，不僅耗時又易遺漏關鍵訊息，也成為另種無形壓力及負擔，奇美醫院近期開發「AI智能管理照護包」，以智慧化技術支持，減輕居家護理師的記錄負擔壓力。圖為在宅急症照護。圖／資料照

壓力 奇美醫院 護理師

延伸閱讀

台中女醫院洗腎大出血 竟出言怒罵、還掏水果刀朝護理師揮舞

護理師手滑致針頭卡陰道！泰醫找嘸竟直接縫合 害婦腹痛18年

噁！北市診所狼醫對護理師伸鹹豬手 光速道歉也沒用

新北首辦行政清潔隊員考試 孕婦為拚飯碗改剖腹日期

相關新聞

落實終身學習 南市97歲耆老樂齡愛上課獲表揚

台南市大內區97歲耆老陳懷德落實終身學習，5年前加入樂齡學習中心，跟著老師開心學習各類課程，也因快樂學習，維持身心健康，...

預防肌少症及糖尿病 黃敏惠邀市民公園樂活健走趣

響應11月11日「全民健走日」、11月14日「世界糖尿病日」的健康節日，嘉義市政府衛生局今天於嘉義公園辦理「公園樂活健走...

在宅照護需求提升 這項工作卻考驗護理師記憶力...奇美醫院推解方

因應高齡化社會帶來龐大長期照護需求，衛福部今年7月推動《在宅急症照護試辦計畫》，然而在宅照護現況與挑戰，也讓居家護理師負...

家齊高中海藍天儀隊全國響叮噹 校友回校展風采憶艱辛挑戰

台南市家齊高中海藍天儀隊已成立65年，除了在許多比賽中獲獎，也參加國內大型表演活動，慶祝百年校慶，9日下午舉辦「家傳百年...

台灣第一座寺院台南竹溪寺重建落成 賦予老物件新生命風華再現

台灣第一座寺院台南市南區竹溪寺歷經20年重建，今天落成並開光，市長黃偉哲及國內66位長老尼、住持共同剪綵，也讓民眾期盼已...

台南山上花園水道館光電車棚能遮蔭 年發電逾百萬度獲光鐸獎

台南山上花園水道博物館上周傳捷報，園區建構的光電車棚停車場獲經濟部「優良太陽光電系統光鐸獎」殊榮，是繼去年獲城市工程品質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。