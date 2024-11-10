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家齊高中海藍天儀隊全國響叮噹 校友回校展風采憶艱辛挑戰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
家齊高中9日下午舉辦「家傳百年，齊心六五，難得『儀』」見活動，校友回娘家，重溫儀隊訓練的精彩回憶。記者鄭惠仁／翻攝
家齊高中9日下午舉辦「家傳百年，齊心六五，難得『儀』」見活動，校友回娘家，重溫儀隊訓練的精彩回憶。記者鄭惠仁／翻攝

台南市家齊高中海藍天儀隊已成立65年，除了在許多比賽中獲獎，也參加國內大型表演活動，慶祝百年校慶，9日下午舉辦「家傳百年，齊心六五，難得『儀』」見活動，校友回娘家，重溫儀隊訓練的精彩回憶。

校長陳韻如說，今年初起持續辦理各項百年校慶系列活動，如校友會辦理百年縫綉、校友返校日活動、舞蹈班結合畢業成果舞展，以及多場創校百年舞展，11月21日將在台北城市舞台聯演「齊遊藝界-舞止境」、12月7日演出「齊遊藝界-藝享四百」，與南女音樂班、二中美術班的聯演等，精彩可期。

昨天下午的「家傳百年，齊心六五，難得『儀』」見活動，除了邀請學姊們分享當年趣聞及操槍的回憶外，也由學妹們贈送紀念品感謝學姊們傳授當年轉槍技術與經驗；另安排校友穿上代表榮耀的藍色帥氣制服，體驗當年轉槍技術是否已生疏，但學姊們的表現，讓小學妹讚嘆不已，直呼寶刀未老。

家齊海藍天儀隊已創社65週年，除了每年的全國儀隊競賽表現亮眼，曾獲得全國第3名的佳績外，獲邀參與的慶典演出不計其數。教練呂文仟也是家齊校友，她表示，儀隊能有好表現，要感謝多方的協助，因此儀隊學妹們特別設計了百周年的紀念小物致贈學姊，相當可愛又具有紀念意義，學姊們也紛紛響應，購買紀念小物，回饋家齊海藍天儀隊當年的培訓之恩，並贊助儀隊學妹們訓練比賽的相關經費。

家齊校友會理事長陳秋娟也是儀隊的槍手，她說，當年儀隊組成有5位旗隊1位隊長，共有成員66人，如此大的團隊要完成一個演出，需要不斷地練習，並且在拋槍、轉槍的過程，更需要成員去克服自己心理的障礙與困難、這是一個挑戰自我的學習過程。她也勉勵學妹們加入儀隊就是一種榮耀，要珍惜這樣的學習機會，融入團隊一起努力合作，才能呈現完美的演出。

家齊高中9日下午舉辦「家傳百年，齊心六五，難得『儀』」見活動，校友回娘家，重溫儀隊訓練的精彩回憶。記者鄭惠仁／翻攝
家齊高中9日下午舉辦「家傳百年，齊心六五，難得『儀』」見活動，校友回娘家，重溫儀隊訓練的精彩回憶。記者鄭惠仁／翻攝

台聯 回娘家 團隊

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