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台灣第一座寺院台南竹溪寺重建落成 賦予老物件新生命風華再現

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
竹溪寺重建過程中，許多老樹都獲得保護。記者鄭惠仁／攝影
竹溪寺重建過程中，許多老樹都獲得保護。記者鄭惠仁／攝影

台灣第一座寺院台南市南區竹溪寺歷經20年重建，今天落成並開光，市長黃偉哲及國內66位長老尼、住持共同剪綵，也讓民眾期盼已久的古剎再展風華。重建過程中，許多老物件未被捨棄，重新整理應用，也賦予古剎新生命，並讓佛恩四海。

緊鄰台南體育公園，位於竹溪寺旁的竹溪寺，是台南四大古剎，經學者考據也是台灣第一座寺院，建於明朝永曆18年，從乾隆到台灣光復，歷經多次重建，最讓人印象深刻的是，廟前兩隻雕塑大象，而廟旁吊橋橫過竹溪，成為舊市區最美景致。

廟方表示，重建前的宮廷式主體建築是由第3代祖師於1960年代修建完成，但因緊鄰竹溪，地勢低窪，長年受淹水之苦，雖經歷任住持數度整修，仍不敷所需，為一勞永逸並符合時代需求，民2005年啟動重建大業，期間克服諸多困難，終於完工，並在今天上午舉行落成大典，有國內百餘座寺廟、700多為僧人，以及上千信眾共向盛舉，慶賀這一大工程完工。

落成大典由安平國中的鼓隊表演揭開序幕，接著拉彩球啟鑰，然後剪綵及開光。剪綵儀式邀請正覺寺覺華長老尼等66位長老尼、住持解結，護佑眾生，祈求國泰民安，風調雨順；另，元亨寺住持淨明長老與佛光山住持心保和尚等23位長老、住持為大雄寶殿等供奉佛像開光 。

廟方說，歷經20年，完成大雄寶殿、天王殿、華嚴功德堂、彌勒佛涼亭、文物館及竹溪書院等建築群，希望將來讓竹溪禪寺成為在市區中的清淨修行道場、弘揚正信佛教淨土。建築主體雖是重新設計建造，但是歷代祖師所留下的東西並未被捨棄，而是重新整理應用，例如佛龕和木桌是由舊建築的檜木門板與床板再置而成，留下來的鐵製風鈴、哼哈二將像、大象與石獅雕塑也都重新賦予新生命，持續守護新落成的竹溪禪寺。

另，從清朝開始伴隨竹溪禪寺大殿的古井和百年茄冬樹也被原址留下，住持資定法師說，「竹溪禪寺重建保留舊物再利用，是要呈現這次的重建是傳承，而非取代。」

今天來參加落成大典的嘉賓雲集，除市長外，立委林俊憲、陳亭妃、副市長葉澤山、民政局長姜淋煌、文化局長謝仕淵、市議會議長邱莉莉、市議員林美燕、周麗津等都來參加。黃偉哲以莊嚴、宏偉、慈悲教誨來形容這一日子，而竹溪寺落成，也將成為國內最重要的宗教及文物聖地。

台灣第一座寺院台南市南區竹溪寺歷經20年重建，今天落成並開光，市長黃偉哲及國內66位長老尼、住持共同剪綵。記者鄭惠仁／攝影
台灣第一座寺院台南市南區竹溪寺歷經20年重建，今天落成並開光，市長黃偉哲及國內66位長老尼、住持共同剪綵。記者鄭惠仁／攝影
竹溪寺許多老東西都留下來，也賦予新的生命意義。記者鄭惠仁／攝影
竹溪寺許多老東西都留下來，也賦予新的生命意義。記者鄭惠仁／攝影
台灣第一座寺院台南市南區竹溪寺歷經20年重建，今天落成啟用。記者鄭惠仁／攝影
台灣第一座寺院台南市南區竹溪寺歷經20年重建，今天落成啟用。記者鄭惠仁／攝影
台灣第一座寺院台南市南區竹溪寺位於竹溪畔，落成啟用後串聯竹溪、體育公園、哈赫拿爾森林、水交社園區成為完整且迷人的觀光綠廊。記者鄭惠仁／攝影
台灣第一座寺院台南市南區竹溪寺位於竹溪畔，落成啟用後串聯竹溪、體育公園、哈赫拿爾森林、水交社園區成為完整且迷人的觀光綠廊。記者鄭惠仁／攝影

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