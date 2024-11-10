台南山上花園水道館光電車棚能遮蔭 年發電逾百萬度獲光鐸獎

台南山上花園水道博物館上周傳捷報，園區建構的光電車棚停車場獲經濟部「優良太陽光電系統光鐸獎」殊榮，是繼去年獲城市工程品質金質獎後，再次得到肯定。

「優良太陽光電系統光鐸獎」是能源署舉辦的活動，評選優質太陽光電發電系統及金融服務業，藉此優化國內太陽光電設置環境，今年已舉行11屆，評比分「優良金融服務獎」、「優良屋頂型系統獎」、「優良地面型系統獎」、「優良一地多用獎」共四項，本月6日揭曉成績，山上花園水道博物館光電車棚參加優良一地多用獎競賽，經過嚴格審查獲得上述殊榮。

文化局長謝仕淵指出，太陽能發電設施，不僅解決遊客車輛受烈日曝曬之苦、為市庫增加停車費收入，每年年發電量約107萬度，呼應環境教育及永續發展理念，可說是多贏的政策，這次能獲獎，更要感謝業者茂鴻電力用心規畫。