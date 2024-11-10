聽新聞
0:00 / 0:00

台南大林國宅椰林大道 53棵全移植

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市南區大林路「椰林大道」因將進行道路改善工程，兩側53棵華盛頓椰子樹高大，住戶店家為安全主張移除，護樹人士主張保留，市府工務局決定「移植」。圖／讀者提供
台南市南區大林路「椰林大道」因將進行道路改善工程，兩側53棵華盛頓椰子樹高大，住戶店家為安全主張移除，護樹人士主張保留，市府工務局決定「移植」。圖／讀者提供

台南市南區大林國宅「椰林大道」存在數十年，為改善公車難靠站問題，市府爭取2千4百萬元進行道路改善，但53棵華盛頓椰子存廢引發正反意見，也在議會引起關注，市長黃偉哲說，為了市民上下公車安全要趕快動工；工務局決定移植到其他公園用地重現椰林大道城市意象。

這處椰林大道位在大林路接大同路前端約200公尺長，因為椰林分隔島，造成公車難停靠，路邊無法停放汽車，議員林美燕去年6月反映，市區15路公車位在大林國宅站，因為機慢車道太窄，公車要從快車道切進去不容易，如果又有違停車輛堵住，就會卡住，導致現在公車只在快車道上停，乘客須越過慢車道險象環生。

工務局向國土署爭取2千4百多萬元改善，53棵華盛頓椰子國土署審查意見以不移樹為原則，不過當地店家、居民堅持全部移植，擔心椰樹枯葉砸傷人，有如不定時炸彈，但也有護樹聲音，林美燕說，9月28日開公聽會，工務局說2周給答案，至今無法決策是怕「順了姑意弗嫂意嗎？」

工務局長陳世仁說，9月底邀集議員、里長、南區區公所、文史工作者、NGO團體及民眾開說明會，將各方意見納入參考，決定把椰樹移到其他公園用地，原地重新以中小喬木美化營造另一種城市特色；議員李宗霖提醒注意移植存活率。

陳世仁表示，大林路口規畫改善兩側人行道增加慢車道寬度，讓公車停靠安全，也會增加汽機車停車格位；設計案簽報國土署同意就會上網招標，預計明年初動工；早期行道樹選用椰子樹成長快速很快遮蔭，但幾十年後衍生安全問題，未來會慎選行道樹種。

公車 國土署 車道

延伸閱讀

南市大林國宅「椰林大道」將消失 道路改善53棵椰樹會移植

新北永和福和橋又被撞！貨車超載卡住、工務局今早派員檢查

台南秘境哈赫拿爾森林公園遊客慕名 竟被貼「狗狗守護無主墳」

郭信良市政總質詢採用書面 批搶修工程開口契約竟流標14次

相關新聞

雲林豬舍變學園 翻轉偏鄉教育

歐旻慈善基金會在雲林縣元長鄉打造國內第一座「守望幸福園區」，地主無償提供荒廢畜牧場，由基金會斥資改建成美麗教育園區，提供...

台南大林國宅椰林大道 53棵全移植

台南市南區大林國宅「椰林大道」存在數十年，為改善公車難靠站問題，市府爭取2千4百萬元進行道路改善，但53棵華盛頓椰子存廢...

台南永康二王廟發表廟志 邀學者戴文鋒、陳宏田任文化顧問

台南永康二王廟請在地文史研究者陳宏田編著「永康二王廟志」，下午舉辦新書發表會。永康二王廟是「全台唯一」主祀鄭經二王爺宮廟...

矽品號能源火箭升空 宣告明年虎尾廠落成「青年不再北漂、南漂」

矽品精密科技到雲林投資設廠，為落實淨零碳排下向扎根，今天結合逢甲及大葉大學在雲林家扶中心開辦第一場綠能教育科普營，當「矽...

脊髓傷友手口執筆畫出彩色人生 畫展見證生命鬥士不向命運低頭

嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助28歲因車禍頸髓神經受創，四肢癱瘓，他不向命運低頭，受教名畫家王錦堂、莊玉明，以口手執畫...

台南新增1例境外移入病例 泰國男子入境發燒篩檢確診

台南市今天新增1例境外移入登革熱病例，為預計造訪永康區烏竹里20餘歲泰國籍男性，11月8日自高雄機場入境時因出現發燒，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。