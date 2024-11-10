台南大林國宅椰林大道 53棵全移植

台南市南區大林國宅「椰林大道」存在數十年，為改善公車難靠站問題，市府爭取2千4百萬元進行道路改善，但53棵華盛頓椰子存廢引發正反意見，也在議會引起關注，市長黃偉哲說，為了市民上下公車安全要趕快動工；工務局決定移植到其他公園用地重現椰林大道城市意象。

這處椰林大道位在大林路接大同路前端約200公尺長，因為椰林分隔島，造成公車難停靠，路邊無法停放汽車，議員林美燕去年6月反映，市區15路公車位在大林國宅站，因為機慢車道太窄，公車要從快車道切進去不容易，如果又有違停車輛堵住，就會卡住，導致現在公車只在快車道上停，乘客須越過慢車道險象環生。

工務局向國土署爭取2千4百多萬元改善，53棵華盛頓椰子國土署審查意見以不移樹為原則，不過當地店家、居民堅持全部移植，擔心椰樹枯葉砸傷人，有如不定時炸彈，但也有護樹聲音，林美燕說，9月28日開公聽會，工務局說2周給答案，至今無法決策是怕「順了姑意弗嫂意嗎？」

工務局長陳世仁說，9月底邀集議員、里長、南區區公所、文史工作者、NGO團體及民眾開說明會，將各方意見納入參考，決定把椰樹移到其他公園用地，原地重新以中小喬木美化營造另一種城市特色；議員李宗霖提醒注意移植存活率。

陳世仁表示，大林路口規畫改善兩側人行道增加慢車道寬度，讓公車停靠安全，也會增加汽機車停車格位；設計案簽報國土署同意就會上網招標，預計明年初動工；早期行道樹選用椰子樹成長快速很快遮蔭，但幾十年後衍生安全問題，未來會慎選行道樹種。