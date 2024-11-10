雲林豬舍變學園 翻轉偏鄉教育

歐旻慈善基金會在雲林縣元長鄉打造國內第一座「守望幸福園區」，地主無償提供荒廢畜牧場，由基金會斥資改建成美麗教育園區，提供國中生免費英文等多元教學，以30年長期計畫培育偏鄉孩子，在地生根作創生基地，縣長張麗善、中選會主委李進勇受邀主持開幕，感謝歐旻和地主善心。

幸福園區位在偏遠元長鄉五塊村，占地1800坪由元長旅外企業家蔡宗翰無償提供，歐旻慈善基金會斥資4千5百萬元，2021年動工經疫情物價波動，克服萬難年初完工，將荒廢養豬場及養雞場改建成幸福教育園區。

昨天歐旻基金會董事長沈明鋒、張麗善、李進勇及地方各界主持開幕，沈明鋒說，歐旻基金會長期關懷偏鄉教育，曾與多所學校合作推動多元教學，成效佳，這次選雲林，建造首座獨立式守望幸福園區，期此基地為偏鄉帶來幸福與希望。

園區宛若美麗學堂，有完善教學空間及圖書館、音樂廳，也有寬闊草原綠地，提供英文情境式教學與寒暑假營隊進駐，孩子自在學習、發揮長才，提升在地青年對土地認同歸屬，把更多資源帶回家鄉。

沈明鋒說，過去曾投入7年陪伴支持花蓮玉東國中木工班師生，感受教育影響力，進駐元長希望帶出更大善循環，園區將提供元長鄰近國中生每周六免費英文課，寒暑假辦技能探索營隊，基金會將以30年計畫培育偏鄉孩子，未來長大投入家鄉創生，師資除在地青鄉返鄉，還有美籍老師，企業界捐助設電腦教室，年初試辦AI科技營成功。

剛從歐洲受獎全球7大智慧城市獎的張麗善，感謝歐旻基金會用心，強調園區創立理念，就是智慧城市與永續轉型成就，期待大家為守護孩子幸福一起努力。