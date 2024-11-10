聽新聞
0:00 / 0:00

雲林豬舍變學園 翻轉偏鄉教育

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林元長守望幸福園區養雞場搖身一變成美麗圖書館與音樂廳，提供偏鄉孩子多元學習空間。記者蔡維斌／攝影
雲林元長守望幸福園區養雞場搖身一變成美麗圖書館與音樂廳，提供偏鄉孩子多元學習空間。記者蔡維斌／攝影

歐旻慈善基金會在雲林縣元長鄉打造國內第一座「守望幸福園區」，地主無償提供荒廢畜牧場，由基金會斥資改建成美麗教育園區，提供國中生免費英文等多元教學，以30年長期計畫培育偏鄉孩子，在地生根作創生基地，縣長張麗善、中選會主委李進勇受邀主持開幕，感謝歐旻和地主善心。

幸福園區位在偏遠元長鄉五塊村，占地1800坪由元長旅外企業家蔡宗翰無償提供，歐旻慈善基金會斥資4千5百萬元，2021年動工經疫情物價波動，克服萬難年初完工，將荒廢養豬場及養雞場改建成幸福教育園區。

昨天歐旻基金會董事長沈明鋒、張麗善、李進勇及地方各界主持開幕，沈明鋒說，歐旻基金會長期關懷偏鄉教育，曾與多所學校合作推動多元教學，成效佳，這次選雲林，建造首座獨立式守望幸福園區，期此基地為偏鄉帶來幸福與希望。

園區宛若美麗學堂，有完善教學空間及圖書館、音樂廳，也有寬闊草原綠地，提供英文情境式教學與寒暑假營隊進駐，孩子自在學習、發揮長才，提升在地青年對土地認同歸屬，把更多資源帶回家鄉。

沈明鋒說，過去曾投入7年陪伴支持花蓮玉東國中木工班師生，感受教育影響力，進駐元長希望帶出更大善循環，園區將提供元長鄰近國中生每周六免費英文課，寒暑假辦技能探索營隊，基金會將以30年計畫培育偏鄉孩子，未來長大投入家鄉創生，師資除在地青鄉返鄉，還有美籍老師，企業界捐助設電腦教室，年初試辦AI科技營成功。

剛從歐洲受獎全球7大智慧城市獎的張麗善，感謝歐旻基金會用心，強調園區創立理念，就是智慧城市與永續轉型成就，期待大家為守護孩子幸福一起努力。

偏鄉教育 張麗善 英文

延伸閱讀

豬舍變學園！慈善基金會與地主為雲林偏鄉孩子推動多元教育

罷免、淹水、柯文哲 謝國樑居10月地方首長聲量王

颱風過境雲林玉米等農損嚴重 藍綠立委為農民請命

立院國民黨團拜會雲林縣府 張麗善提財劃法3訴求

相關新聞

雲林豬舍變學園 翻轉偏鄉教育

歐旻慈善基金會在雲林縣元長鄉打造國內第一座「守望幸福園區」，地主無償提供荒廢畜牧場，由基金會斥資改建成美麗教育園區，提供...

台南大林國宅椰林大道 53棵全移植

台南市南區大林國宅「椰林大道」存在數十年，為改善公車難靠站問題，市府爭取2千4百萬元進行道路改善，但53棵華盛頓椰子存廢...

台南永康二王廟發表廟志 邀學者戴文鋒、陳宏田任文化顧問

台南永康二王廟請在地文史研究者陳宏田編著「永康二王廟志」，下午舉辦新書發表會。永康二王廟是「全台唯一」主祀鄭經二王爺宮廟...

矽品號能源火箭升空 宣告明年虎尾廠落成「青年不再北漂、南漂」

矽品精密科技到雲林投資設廠，為落實淨零碳排下向扎根，今天結合逢甲及大葉大學在雲林家扶中心開辦第一場綠能教育科普營，當「矽...

脊髓傷友手口執筆畫出彩色人生 畫展見證生命鬥士不向命運低頭

嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助28歲因車禍頸髓神經受創，四肢癱瘓，他不向命運低頭，受教名畫家王錦堂、莊玉明，以口手執畫...

台南新增1例境外移入病例 泰國男子入境發燒篩檢確診

台南市今天新增1例境外移入登革熱病例，為預計造訪永康區烏竹里20餘歲泰國籍男性，11月8日自高雄機場入境時因出現發燒，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。