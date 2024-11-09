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台南永康二王廟發表廟志 邀學者戴文鋒、陳宏田任文化顧問

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康二王廟發表廟志，邀請作者陳宏田、學者戴文鋒任文化顧問。圖／陳宏田提供
台南永康二王廟發表廟志，邀請作者陳宏田、學者戴文鋒任文化顧問。圖／陳宏田提供

台南永康二王廟請在地文史研究者陳宏田編著「永康二王廟志」，下午舉辦新書發表會。永康二王廟是「全台唯一」主祀鄭經二王爺宮廟，祀有鄭氏三代包括鄭府大千歲鄭成功、二千歲鄭經、三千歲鄭克塽的廟宇，今年「國姓爺」鄭成功400歲冥誕年。

管委會主委陳振盛、副主委周佳璇、總幹事魏志鋒籌畫出版廟志近兩年。廟方今也邀聘學者戴文鋒、陳宏田任二王廟文化顧問。永康區長李皇興、在地市議員楊中成、陳秋萍、朱正軒、黃肇輝、李鎮國與鄭成功祖廟副董事長鄭有懋、民政局前專委鄭枝南等及廟方執事等見證發表廟志盛事。

戴文鋒為廟志審查內容及撰寫推薦序，他表示，二王廟與台灣重要歷史人物鄭氏三代有深厚關聯，二王廟在二王、甲內設庄建廟，是地方上精神信仰中心，認識二王廟也是認識早期台灣開發史。

他稱讚陳宏田以對永康在地認識深度，及對鄉土關懷用心，正逢「開台聖王」鄭成功400歲冥誕，廟志誕生特別有時代意義，願大家也都能關懷鄉土、認同在地，讓「台南學」持續發光發熱。

廟志從各時期文獻或專書先整理二王廟歷史沿革脈絡，二王廟初始轄境介紹及演變、在地世居聚落發展，再介紹境內外交陪廟宇，並由相關祀神及敬和堂、家將團介紹，再到寺廟本身相關文物如碑記、古井、楹聯、匾額、祭祀文物與設施、廟會及地方傳說，最後再略述介紹二王廟相關組織運作，有興趣的讀者可逕洽二王廟服務台06-2333215李小姐。

作者陳宏田表示，永康二王廟是歷史名廟，已歷300 餘年，鄭氏三代是河洛人在台最早政權，鄭成功、鄭經、東寧總制陳永華相繼經營台灣，對台移民開發、典章制度、文教推廣、民生發展等有莫大功勞與深遠影響。

他說，先祖在永康地區世居已三百餘年，初居地即在原永康二王廟境內崁頂一帶，另「歷代先祖、先祖媽、阿公、阿媽、先父、先母也先後撿骨或直接入祀二王公塔內，二王實為家族歷三百多年關係深遠之地。」

陳宏田指出，兩年來搜羅整理鄭氏時期以來在地的歷史事蹟，相信蒙眾神默佑，鄭氏當年對這塊土地曾有過的付出與奉獻，也才能成為如今受膜拜的對象，世人飲水思源，增添在地歷史認知與認同，同為成就本書目的。

台南永康二王廟發表廟志，邀請作者陳宏田、學者戴文鋒任文化顧問。圖／陳宏田提供
台南永康二王廟發表廟志，邀請作者陳宏田、學者戴文鋒任文化顧問。圖／陳宏田提供
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台南 文物 鄭成功

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