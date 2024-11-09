快訊

原多安排退將…傳將接欣欣百貨董座 高嘉瑜：我家原本也是開百貨行

地牛翻身！嘉義19:42發生規模4.4極淺層地震 最大震度4級

高雄左營近3千戶晚間大停電 民眾氣炸「搞什麼鬼？」台電搶修揭原因

矽品號能源火箭升空 宣告明年虎尾廠落成「青年不再北漂、南漂」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
矽品公司在家扶舉辦科普營引導學生認識科技與環保。記者蔡維斌／攝影
矽品公司在家扶舉辦科普營引導學生認識科技與環保。記者蔡維斌／攝影

矽品精密科技到雲林投資設廠，為落實淨零碳排下向扎根，今天結合逢甲及大葉大學在雲林家扶中心開辦第一場綠能教育科普營，當「矽品號」生質氣體火箭升空，宣告矽品雲林虎尾新廠將於2025年落成，將為雲林青年創造就業機會。

迎接矽品新廠落雲林，結合2050淨零碳排目標，矽品公司今天在雲林家扶中心舉辦一場節能教育科普營，讓年輕世代也能認知地球環境存續挑戰，進而參與減碳行動，逢甲及大葉大學設計活潑生動的課程，宣導綠能科技與永續發展的重要。

逢甲大學綠能科技暨生技產業發展研究中心教授賴奇厚與大葉大學藥用植物與食品保健學系教授吳建一帶領團隊，引導家扶孩子進行藻類水晶寶寶的製作，從中了解藻類在水處理與生態保護的作用；同時透過生質氣體火箭，探討再生能源對環境的正面影響，認識綠色科技的科學基礎。

矽品精密公司處長莊欽傑表示，矽品落腳雲林，虎尾廠將於2025年落成，接著將有斗六廠開發，未來雲林將成為AI先進封裝生產基地之一，未來加許多就業機會，期望更多年輕人能留發展，下班還能與家人團聚，「不北漂、不南漂」是矽品要傳達的願景，穩定且優渥的工作，讓年輕人在家鄉也能實現自我價值，找到接軌最夯AI產業的好工作。

他說，矽品精密與日月光環保永續基金會希望透過科普營為社會種下更多守護地球友善環境的種子，為實現地球永續努力不懈。家扶中心主任廖志文也鼓勵孩子透過科普營啟發對科學的認知，將來有機會成為矽品人。

矽品公司在家扶舉辦科普營引導學生認識科技與環保。記者蔡維斌／攝影
矽品公司在家扶舉辦科普營引導學生認識科技與環保。記者蔡維斌／攝影
「矽品號」生質能源火箭升空，矽品精密公司處長莊欽傑（左三）也宣告确品虎尾廠將於明年落成，鼓勵雲林年輕人留鄉就業發展，為守護地球盡心力。記者蔡維斌／攝影
「矽品號」生質能源火箭升空，矽品精密公司處長莊欽傑（左三）也宣告确品虎尾廠將於明年落成，鼓勵雲林年輕人留鄉就業發展，為守護地球盡心力。記者蔡維斌／攝影
矽品公司在家扶舉辦科普營引導學生認識科技與環保。記者蔡維斌／攝影
矽品公司在家扶舉辦科普營引導學生認識科技與環保。記者蔡維斌／攝影

家扶中心 永續 雲林

延伸閱讀

豬舍變學園！慈善基金會與地主為雲林偏鄉孩子推動多元教育

「雲林巾彩耕地藝術節」下周登場 劉建國：提升台灣毛巾能見度

檳榔製炭獲企業大量採購 雲林文創軟實力發光

義務役下基地首射紅隼火箭 「不發彈」虛驚一場

相關新聞

台南永康二王廟發表廟志 邀學者戴文鋒、陳宏田任文化顧問

台南永康二王廟請在地文史研究者陳宏田編著「永康二王廟志」，下午舉辦新書發表會。永康二王廟是「全台唯一」主祀鄭經二王爺宮廟...

矽品號能源火箭升空 宣告明年虎尾廠落成「青年不再北漂、南漂」

矽品精密科技到雲林投資設廠，為落實淨零碳排下向扎根，今天結合逢甲及大葉大學在雲林家扶中心開辦第一場綠能教育科普營，當「矽...

脊髓傷友手口執筆畫出彩色人生 畫展見證生命鬥士不向命運低頭

嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助28歲因車禍頸髓神經受創，四肢癱瘓，他不向命運低頭，受教名畫家王錦堂、莊玉明，以口手執畫...

台南新增1例境外移入病例 泰國男子入境發燒篩檢確診

台南市今天新增1例境外移入登革熱病例，為預計造訪永康區烏竹里20餘歲泰國籍男性，11月8日自高雄機場入境時因出現發燒，由...

人口流失擋不住？大新營區近3年再少逾6千人 台南議員提對策

台南市議員王宣貿在議會質詢說，台南面臨「生不如死」人口長期呈現負成長，沒有大型投資提供就業的大新營地區近3年來大約少61...

台灣設計展本周末閉幕 「不存在食堂」10日開放免預約場次

2024年台灣設計展即將在本周末閉幕，此次「不存在食堂」系列活動各場次一推出即迅速額滿，因應熱烈迴響，即日起至11月10日開放免預約場次，10日策展單位將安排「不存在食堂主廚們乒乓球總決賽暨聯歡Party」及「不存在食堂收官分享講座」，歡迎民眾共襄盛舉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。