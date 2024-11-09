矽品號能源火箭升空 宣告明年虎尾廠落成「青年不再北漂、南漂」

矽品精密科技到雲林投資設廠，為落實淨零碳排下向扎根，今天結合逢甲及大葉大學在雲林家扶中心開辦第一場綠能教育科普營，當「矽品號」生質氣體火箭升空，宣告矽品雲林虎尾新廠將於2025年落成，將為雲林青年創造就業機會。

迎接矽品新廠落雲林，結合2050淨零碳排目標，矽品公司今天在雲林家扶中心舉辦一場節能教育科普營，讓年輕世代也能認知地球環境存續挑戰，進而參與減碳行動，逢甲及大葉大學設計活潑生動的課程，宣導綠能科技與永續發展的重要。

逢甲大學綠能科技暨生技產業發展研究中心教授賴奇厚與大葉大學藥用植物與食品保健學系教授吳建一帶領團隊，引導家扶孩子進行藻類水晶寶寶的製作，從中了解藻類在水處理與生態保護的作用；同時透過生質氣體火箭，探討再生能源對環境的正面影響，認識綠色科技的科學基礎。

矽品精密公司處長莊欽傑表示，矽品落腳雲林，虎尾廠將於2025年落成，接著將有斗六廠開發，未來雲林將成為AI先進封裝生產基地之一，未來加許多就業機會，期望更多年輕人能留發展，下班還能與家人團聚，「不北漂、不南漂」是矽品要傳達的願景，穩定且優渥的工作，讓年輕人在家鄉也能實現自我價值，找到接軌最夯AI產業的好工作。

他說，矽品精密與日月光環保永續基金會希望透過科普營為社會種下更多守護地球友善環境的種子，為實現地球永續努力不懈。家扶中心主任廖志文也鼓勵孩子透過科普營啟發對科學的認知，將來有機會成為矽品人。