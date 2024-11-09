脊髓傷友手口執筆畫出彩色人生 畫展見證生命鬥士不向命運低頭

嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助28歲因車禍頸髓神經受創，四肢癱瘓，他不向命運低頭，受教名畫家王錦堂、莊玉明，以口手執畫筆，揮灑繽紛色彩40幅作品，下午在九華山地藏庵舉行首次畫展，市長黃敏惠、立委王美惠等來賓見證生命鬥士故事，滿滿感動。

黃清助走過脊髓損傷人生低谷，參與已故藝術家王錦堂籌置「髓馨畫室」，以口手執畫筆，揮灑繽紛色彩作品，黃清助與策展人畫家莊玉明展現平日創作過程，黃敏惠與來賓為他扶住畫框，由他告知莊玉明顏色深淺，再以手口執筆一筆筆揮灑出色彩。

創作艱辛，但黃清助說，繪畫讓他表達出更多心中所思，藉畫作鼓舞更多人看見生命中陽光，堅定信念獲得所有人掌聲。黃敏惠等來賓感佩他克服艱難，揮灑繽紛色彩，勵己勵人，創立脊髓損傷者協會，生命歷程對教育及社會層面是正向能量典範。

協會連結地藏庵董事長黃俊森家族、醫師宋思權善心力量，2017年「髓馨家園」會館啟用，服務傷友，獲王錦堂、莊玉明老師等藝術家協助，點亮許多人生命。

黃清助說，每幅畫作創作需2個月至1年，畫作讓他沉澱自己、獲得成就感。莊玉明邀他開個展，他問「人們來看什麼？」，莊玉明說「看你的生命力」；詩人渡也看完他畫作，建議他「要更大膽、讓圖畫更有力量」，2位老師肯定鼓勵讓他獲益匪淺、得到力量，感謝畫都嘉市，這座充滿愛的城市，感謝黃敏惠鼓勵、多位老師協助，讓他走出不同人生。

「清助～黃清助首次油畫個展」展出40幅佳作。主題分3個子題「印象之美」、「四季之美」、「山海之美」，精彩生動，首展畫集贈親友及藝文愛好人士，黃敏惠、王美惠、地藏庵董事長黃俊森及藝文人士、協會理監事、髓馨油畫班學員及親友參加，溫馨熱鬧。展期即日起至30日。