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脊髓傷友手口執筆畫出彩色人生 畫展見證生命鬥士不向命運低頭

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助下午在九華山地藏庵舉行首次畫展，市長黃敏惠、立委王美惠等來賓，見證生命鬥士故事，滿滿感動。記者魯永明／攝影
嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助下午在九華山地藏庵舉行首次畫展，市長黃敏惠、立委王美惠等來賓，見證生命鬥士故事，滿滿感動。記者魯永明／攝影

嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助28歲因車禍頸髓神經受創，四肢癱瘓，他不向命運低頭，受教名畫家王錦堂、莊玉明，以口手執畫筆，揮灑繽紛色彩40幅作品，下午在九華山地藏庵舉行首次畫展，市長黃敏惠、立委王美惠等來賓見證生命鬥士故事，滿滿感動。　

黃清助走過脊髓損傷人生低谷，參與已故藝術家王錦堂籌置「髓馨畫室」，以口手執畫筆，揮灑繽紛色彩作品，黃清助與策展人畫家莊玉明展現平日創作過程，黃敏惠與來賓為他扶住畫框，由他告知莊玉明顏色深淺，再以手口執筆一筆筆揮灑出色彩。

創作艱辛，但黃清助說，繪畫讓他表達出更多心中所思，藉畫作鼓舞更多人看見生命中陽光，堅定信念獲得所有人掌聲。黃敏惠等來賓感佩他克服艱難，揮灑繽紛色彩，勵己勵人，創立脊髓損傷者協會，生命歷程對教育及社會層面是正向能量典範。

協會連結地藏庵董事長黃俊森家族、醫師宋思權善心力量，2017年「髓馨家園」會館啟用，服務傷友，獲王錦堂、莊玉明老師等藝術家協助，點亮許多人生命。

黃清助說，每幅畫作創作需2個月至1年，畫作讓他沉澱自己、獲得成就感。莊玉明邀他開個展，他問「人們來看什麼？」，莊玉明說「看你的生命力」；詩人渡也看完他畫作，建議他「要更大膽、讓圖畫更有力量」，2位老師肯定鼓勵讓他獲益匪淺、得到力量，感謝畫都嘉市，這座充滿愛的城市，感謝黃敏惠鼓勵、多位老師協助，讓他走出不同人生。

「清助～黃清助首次油畫個展」展出40幅佳作。主題分3個子題「印象之美」、「四季之美」、「山海之美」，精彩生動，首展畫集贈親友及藝文愛好人士，黃敏惠、王美惠、地藏庵董事長黃俊森及藝文人士、協會理監事、髓馨油畫班學員及親友參加，溫馨熱鬧。展期即日起至30日。

嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助下午在九華山地藏庵舉行首次畫展，市長黃敏惠、立委王美惠等來賓，見證生命鬥士故事，滿滿感動。記者魯永明／攝影
嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助下午在九華山地藏庵舉行首次畫展，市長黃敏惠、立委王美惠等來賓，見證生命鬥士故事，滿滿感動。記者魯永明／攝影
嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助下午在九華山地藏庵舉行首次畫展，市長黃敏惠、立委王美惠等來賓，見證生命鬥士故事，滿滿感動。記者魯永明／攝影　
嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助下午在九華山地藏庵舉行首次畫展，市長黃敏惠、立委王美惠等來賓，見證生命鬥士故事，滿滿感動。記者魯永明／攝影　
嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助下午在九華山地藏庵舉行首次畫展，市長黃敏惠、立委王美惠等來賓，見證生命鬥士故事，滿滿感動。記者魯永明／攝影
嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助下午在九華山地藏庵舉行首次畫展，市長黃敏惠、立委王美惠等來賓，見證生命鬥士故事，滿滿感動。記者魯永明／攝影
嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助下午在九華山地藏庵舉行首次畫展，市長黃敏惠、立委王美惠等來賓，見證生命鬥士故事，滿滿感動。記者魯永明／攝影
嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助下午在九華山地藏庵舉行首次畫展，市長黃敏惠、立委王美惠等來賓，見證生命鬥士故事，滿滿感動。記者魯永明／攝影
嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助下午在九華山地藏庵舉行首次畫展，市長黃敏惠、立委王美惠等來賓，見證生命鬥士故事，滿滿感動。記者魯永明／攝影
嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助下午在九華山地藏庵舉行首次畫展，市長黃敏惠、立委王美惠等來賓，見證生命鬥士故事，滿滿感動。記者魯永明／攝影

嘉義 畫作 黃敏惠

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