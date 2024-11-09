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台南新增1例境外移入病例 泰國男子入境發燒篩檢確診

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市防疫團隊不敢輕忽，加強環境孳生源清除及病媒蚊密度調查及衛教宣導。圖／台南市衛生局提供
台南市防疫團隊不敢輕忽，加強環境孳生源清除及病媒蚊密度調查及衛教宣導。圖／台南市衛生局提供

台南市今天新增1例境外移入登革熱病例，為預計造訪永康區烏竹里20餘歲泰國籍男性，11月8日自高雄機場入境時因出現發燒，由機場篩檢站進行登革熱NS1快篩檢驗陽性而通報，衛生局表示，個案離開機場後隨即搭車到本市醫院住院治療，今日經實驗室檢驗確診為登革熱個案，為南市登革熱境外第22例，該案將住院至11月13日才出院。

台南市防疫團隊不敢輕忽，8日接獲通報第一時間，前往個案日後居住地進行環境孳生源清除及周邊50公尺病媒蚊密度調查及衛教宣導，積極進行各項防治作為，迄發稿時個案同行者3名入境者，皆無登革熱症狀，且NS1快篩結果為陰性。

全台天氣逐漸轉涼，但北部縣市11月7日立冬還爆本土登革熱確診病例，年底節日假期將至國際旅遊熱絡，市長黃偉哲呼籲市民朋友出國旅遊、返鄉探親或來台工作之外籍人士，務必做好個人健康自主管理和自我防蚊措施。

自登革熱流行國家入境台灣如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀時，勿自行服藥並應主動於返國時諮詢、通報機場之檢疫人員，以利獲得即時處置及照護，就醫時主動告知醫師旅遊史、接觸史，若輕忽可能使登革熱病毒於社區擴散，造成環境傳染風險性大大增高。

台南市防疫團隊不敢輕忽，加強環境孳生源清除及病媒蚊密度調查及衛教宣導。圖／台南市衛生局提供
台南市防疫團隊不敢輕忽，加強環境孳生源清除及病媒蚊密度調查及衛教宣導。圖／台南市衛生局提供
台南市防疫團隊不敢輕忽，加強環境孳生源清除及病媒蚊密度調查及衛教宣導。圖／台南市衛生局提供
台南市防疫團隊不敢輕忽，加強環境孳生源清除及病媒蚊密度調查及衛教宣導。圖／台南市衛生局提供
台南市防疫團隊不敢輕忽，加強環境孳生源清除及病媒蚊密度調查及衛教宣導。圖／台南市衛生局提供
台南市防疫團隊不敢輕忽，加強環境孳生源清除及病媒蚊密度調查及衛教宣導。圖／台南市衛生局提供

台南 機場 登革熱 發燒 確診

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