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人口流失擋不住？大新營區近3年再少逾6千人 台南議員提對策

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員王宣貿（右）關切人口減少後產生的相對問題。圖／取自台南市議會直播
台南市議員王宣貿（右）關切人口減少後產生的相對問題。圖／取自台南市議會直播

台南市議員王宣貿在議會質詢說，台南面臨「生不如死」人口長期呈現負成長，沒有大型投資提供就業的大新營地區近3年來大約少6198人，有產業園區開發就業人口移入的安南、安定、佳里、善化、西港、將軍、歸仁、仁德等地才有人口增加，像安南區就相對增加6201人，要求從投資、糖鐵觀光及產業等為在地創造更多就業機會。

王宣貿說，市府應在新興科技產業趨勢契機下，帶動溪北產業升級轉型，透過都市規畫的重新審視與引導投資的前期規畫，為在地帶來更多就業機會、促進地方經濟發展，如於柳科三期設立AI產業的機器人產業，為溪北注入經濟活水；長期被遺忘的新營糖廠，應整修保留的文化資產項目外，結合附近地景公園、未來的車站大平台等，並試辦「後壁烏樹林-東山」糖鐵觀光列車，以糖鐵串聯區域，促進地方觀光經濟。

王宣貿指出，岸內糖廠目前僅供拍片使用，並無法呼應其「文化、觀光、教育」的全面功能，也不符合鹽水居民的期待，建議應舉辦地方共識會議、盤點地方觀光資源並進行串聯行銷，適度開放園區，發揮實質的觀光功能；在基地內亦可規劃「友善新生藝術家創業基地」、「在地藝文團體定目劇演出」及多種「當代藝術發展基地」，逐步成為台南的當代藝術中心。

其中少子化後，許多學校面臨招不到學生，「大家會擔心學校廢了地方就沒有救了！」王宣貿說，若偏鄉行政區有2所國小但各只有20名學生，一年要各花1千萬元，兩校就要花2千萬元，若整併到同一校只要花1千5百萬元，省下來500萬元可投資在孩子身上，另一校的空間還可以多元運用，做為社區據點或長照、集會聚點等。

教育局表示，南市採「停辦不廢校」政策，透過資源投入將學校場域轉型，讓第二校區不僅作為學校擴充學習場域，亦可促進校園與社區的共榮發展。教育局也將持續提供周全的配套措施，包括安排學生交通車接送、生活輔導，並保障目前設有學籍學生的市長獎名額等就學福利，確保學生權益不受影響，讓家長與學生安心。

對超額老師也提供三年留校選擇超額調校的機會，合併後的學校前三年每年提供300萬可自主運用的經費，第四起年每年也有150萬，未使用完的經費皆可納入學校校務基金持續自主使用。南市停辦或合併學校的配套做法也是目前全國最完整的。

市長黃偉哲也說，少子化問題不是只站在市府財政考量，而是讓孩子得到更好的整體教育考量，有家長認為小校是「公立收費但家教的教學」，但班上若只有2、3人其實從學業、藝能到人格都沒有學習的優勢；針對糖鐵觀光列車等，允諾由副市長協調跨局室進行研究規畫。

台南 糖鐵 經濟發展 觀光列車

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