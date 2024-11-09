台灣設計展本周末閉幕 「不存在食堂」10日開放免預約場次

2024年台灣設計展即將在本周末閉幕，此次「不存在食堂」系列活動各場次一推出即迅速額滿，因應熱烈迴響，即日起至11月10日開放免預約場次，10日策展單位將安排「不存在食堂主廚們乒乓球總決賽暨聯歡Party」及「不存在食堂收官分享講座」，歡迎民眾共襄盛舉。

南市文化局表示，「不存在食堂」是2024台灣設計展在台南的創意飲食場域，不同於以往的餐廳設計，它不僅提供餐食，更融合了各行各業職人的本業故事，活動至今已累計超過20組不同行業職人的參與，他們本業都並非廚師，有繪本作家、劇場工作者、建築師、設計師、航海士到書店老闆與移居台南的香港漫畫家，還有特技表演者與厲害的媽媽等，甚至連東京高円寺素人之亂的松本哉與來自香港太平山的見山書店主人莘堯，都特別飛過來主持一場食堂。展期間除了帶來一道道充滿驚喜與創意的料理，也帶來許多人生故事，讓每場用餐更添「一期一會」的獨特風味。「不存在食堂」特別加開免預約場次，將邀請曾在正興街賣素食炒泡麵與關東煮的太郎為主廚，讓經典「リンゴ素食料理」重出江湖。

為凝聚社區、創造交流平台，策展單位也在展期最後一日11/10(日)下午特別規劃「不存在食堂主廚們乒乓球總決賽暨聯歡Party」及「不存在食堂收官講座」，邀請參與活動的食堂主們回歸、共聚交流，另策展人也將分享展期間能力各異的主廚們如何巧妙呈現他們的每餐，以及各種展覽有趣故事經典回顧。

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