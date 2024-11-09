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豬舍變學園！慈善基金會與地主為雲林偏鄉孩子推動多元教育

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
元長守望幸福園區開幕許多參加的來賓歡呼迎接偏鄉的幸福到來。記者蔡維斌／攝影
元長守望幸福園區開幕許多參加的來賓歡呼迎接偏鄉的幸福到來。記者蔡維斌／攝影

歐旻慈善基金會在雲林縣元長鄉打造國內第一座「守望幸福園區」，地主無償提供荒廢的畜牧場，由基金會斥資改建成一座美麗的教育園區，將提供國中生免費英文等多元教學，以30年長期計畫培育更多偏鄉孩子，在地生根作為創生基地，縣長張麗善、中選會主委李進勇受邀主持開幕，感動歐旻和地主的善心。

幸福園區位於偏遠的元長鄉五塊村，占地1800坪由元長旅外企業家蔡宗翰無償提供，歐旻慈善基金會斥資4千5百萬元，2021年動工歷經疫情物價波動，克服萬難於今年初完工，將荒廢的養豬場和養雞場改建一座美輪美奐的幸福教育園區。

今天由歐旻基金會董事長沈明鋒、雲林縣長張麗善、中選會主委李進勇等地方各界共同主持開幕，沈明鋒指出，歐旻基金會長期來投入關懷偏鄉教育，曾與國內多個學校合作推動多元教學，成效極佳，這次特選定雲林，建造國內首座獨立式的守望幸福園區，期能以此為基地為偏鄉帶來幸福與希望。

園區宛若一座美麗學堂，設有完善的教學空間及圖書館、小小音樂廳，也有寬闊的草原綠地，為偏鄉孩子創建一個幸福安全的空間，提供國中生英文情境式教學與寒暑假營隊進駐，孩子自在學習、發揮長才，提升在地青年對土地的認同與歸屬，把更多資源帶回家鄉。

沈明鋒說，過去曾投入7年陪伴並支持花蓮玉東國中木工班師生，深刻感受教育的影響力，如今進駐元長，希望帶出更大善的循環。

園區將提供元長鄰近國中生每周六免費英文課程，寒暑假辦理技能探索營隊。基金會說，將以30年長期計畫培育偏鄉孩子，未來長大再投入家鄉創生，園區師資除有在地青鄉返鄉，更有美籍老師協助，企業界也捐助設立電腦教室，年初試辦AI科技營十分成功。

剛從歐洲受獎全球7大智慧城市獎項的縣長張麗善，除感謝歐旻基金會的用心，強調園區的創立理念，就是智慧城市與永續轉型的成就，期待大家為守護雲林孩子幸福一起努力。

完善的小教室將提供給偏鄉國中生多元的英文教學。記者蔡維斌／攝影
完善的小教室將提供給偏鄉國中生多元的英文教學。記者蔡維斌／攝影
元長守望幸福園區開幕許多參加的來賓歡呼迎接偏鄉的幸福到來。記者蔡維斌／攝影
元長守望幸福園區開幕許多參加的來賓歡呼迎接偏鄉的幸福到來。記者蔡維斌／攝影
園區更有室外遊樂區廣大草原假山，小朋友開心玩樂。記者蔡維斌／攝影
園區更有室外遊樂區廣大草原假山，小朋友開心玩樂。記者蔡維斌／攝影
雲林縣首座元長守望幸福園區今天開幕，將提供給偏鄉孩子完善的課後輔導空間。記者蔡維斌／攝影
雲林縣首座元長守望幸福園區今天開幕，將提供給偏鄉孩子完善的課後輔導空間。記者蔡維斌／攝影
歐旻慈善基金會化腐朽為神奇，將雲林元長鄉一處荒廢的養豬場改造成一座培育偏鄉孩子的守望幸福園區。記者蔡維斌／攝影
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企業界捐電腦成立電腦教室。記者蔡維斌／攝影
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雞舍變成復古式圖書館，顯得格外優雅。記者蔡維斌／攝影
雞舍變成復古式圖書館，顯得格外優雅。記者蔡維斌／攝影
養雞場搖身一變成為美麗的圖書館與小小音樂廳，提供給偏鄉孩子多元學習的空間。記者蔡維斌／攝影
養雞場搖身一變成為美麗的圖書館與小小音樂廳，提供給偏鄉孩子多元學習的空間。記者蔡維斌／攝影

偏鄉教育 張麗善 雲林

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