豬舍變學園！慈善基金會與地主為雲林偏鄉孩子推動多元教育

歐旻慈善基金會在雲林縣元長鄉打造國內第一座「守望幸福園區」，地主無償提供荒廢的畜牧場，由基金會斥資改建成一座美麗的教育園區，將提供國中生免費英文等多元教學，以30年長期計畫培育更多偏鄉孩子，在地生根作為創生基地，縣長張麗善、中選會主委李進勇受邀主持開幕，感動歐旻和地主的善心。

幸福園區位於偏遠的元長鄉五塊村，占地1800坪由元長旅外企業家蔡宗翰無償提供，歐旻慈善基金會斥資4千5百萬元，2021年動工歷經疫情物價波動，克服萬難於今年初完工，將荒廢的養豬場和養雞場改建一座美輪美奐的幸福教育園區。

今天由歐旻基金會董事長沈明鋒、雲林縣長張麗善、中選會主委李進勇等地方各界共同主持開幕，沈明鋒指出，歐旻基金會長期來投入關懷偏鄉教育，曾與國內多個學校合作推動多元教學，成效極佳，這次特選定雲林，建造國內首座獨立式的守望幸福園區，期能以此為基地為偏鄉帶來幸福與希望。

園區宛若一座美麗學堂，設有完善的教學空間及圖書館、小小音樂廳，也有寬闊的草原綠地，為偏鄉孩子創建一個幸福安全的空間，提供國中生英文情境式教學與寒暑假營隊進駐，孩子自在學習、發揮長才，提升在地青年對土地的認同與歸屬，把更多資源帶回家鄉。

沈明鋒說，過去曾投入7年陪伴並支持花蓮玉東國中木工班師生，深刻感受教育的影響力，如今進駐元長，希望帶出更大善的循環。

園區將提供元長鄰近國中生每周六免費英文課程，寒暑假辦理技能探索營隊。基金會說，將以30年長期計畫培育偏鄉孩子，未來長大再投入家鄉創生，園區師資除有在地青鄉返鄉，更有美籍老師協助，企業界也捐助設立電腦教室，年初試辦AI科技營十分成功。

剛從歐洲受獎全球7大智慧城市獎項的縣長張麗善，除感謝歐旻基金會的用心，強調園區的創立理念，就是智慧城市與永續轉型的成就，期待大家為守護雲林孩子幸福一起努力。