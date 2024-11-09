元大幸福日送暖台南偏鄉童 志工陪伴天文館「追星」 探索宇宙奧秘

元大金控（2885）暨元大文教基金會9日前進台南舉辦「元大幸福日」，由元大志工陪伴60位在地偏鄉孩童，在南瀛天文館探索有趣的天文知識與宇宙奧秘；為了讓每一位參與活動的小朋友都擁有一份專屬自己的禮物，元大文教基金會特別準備有量身訂做概念的「幸福大禮包」，裝有全新的衣褲和鞋子，讓孩童滿載而歸。

這次活動邀請由社團法人台南市陽光真愛青少年關懷協會照顧輔導的國小學童，他們多因家中經濟狀況不穩定、長輩外出工作，下課後常無人看顧，平日的學校作業、晚餐甚至是假日時光都由協會打理陪伴。元大文教基金會帶領這些學童參觀平常鮮少有機會去的天文館，盼透過數位互動展覽、DIY摺紙活動、3D星象劇場的視覺感官震撼，刺激開發他們的想像力和創造力。

陽光真愛青少年關懷協會為台南市社會局引薦的社福機構，社會局主任秘書陳雅芬表示，元大每年都舉行幸福日活動，感謝企業及所有志工對社會的回饋；該協會許素芬總幹事分享協會平常不僅只協助孩子們課後輔導，更陪伴學習生活技能，像是「炒飯」、「煎蛋」等簡易的烹飪技巧，也謝謝元大文教基金會一起關心社區的孩子。

元大文教基金會表示，曾經有一位校長分享，「元大幸福日」對偏遠地區的孩子來說就像是啟動幸福想像的開關，除了能在活動中感受到社會的善意，更看見不同的生活型態與可能，期許他們用這份幸福去開啟更多的幸福，不論是追逐夢想或是幫助他人。

元大幸福日的初衷從一份幸福大禮包開始，希望讓不論家境為何的孩童都能感受收到全新禮物的喜悅，自2012年舉辦以來，已在全台送出逾8千份幸福大禮包。元大金控暨元大文教基金會持續以實際行動關懷社會，藉由元大志工的暖心陪伴，在孩子成長的過程中注入正向、溫暖的力量，體會被關心、陪伴的幸福感，讓愛的暖流持續循環。