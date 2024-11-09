柳營區八翁酪農業聞名全台 牛奶節登場力推國產鮮奶特產

台南柳營牛奶節上午在德元埤荷蘭村登場，推出農產市集、乳牛餵養體驗、彩繪DIY，還有試吃抽獎、限量雙層觀光巴士遊田園風光等活動，吸引許多親子參與。

柳營區八翁酪農業聞名全台，八翁酪農專區飼養約1萬頭乳牛，產乳量占全台六分之一，是國內乳源重要供應區。今天現場擺設多樣鮮奶製品和農特產攤位，嚷民眾選購品嘗，有得吃又有得玩。

市長黃偉哲到場與民眾同樂，幫忙推廣鮮乳及相關製品，並感謝柳營區公所及柳營區農會舉辦活動，推廣柳營牛奶給更多人知道，他也現場發送一杯杯免費牛奶給參觀民眾試喝。

黃偉哲說，牛奶營養對各年齡層都有好處，希望大家「一起來喝牛奶」，而且要喝有嚴格把關，消費者可以安心的國產柳營鮮奶。

柳營區長顏文穗表示，柳營乳源除提供國內知名乳品工廠，多年來各社區發展協會、柳營農會、在地店家持續研發各式各樣牛奶相關副食品也深受大眾喜愛。而且除酪農發達，還有吳晉淮音樂紀念館、劉啟祥美術紀念館、太康綠色隧道、德元埤老牛的家、尖山埤渡假村、南元農場、荷蘭村等著名景點，都值得探訪，歡迎大家來柳營遊玩。

「牛奶節」會場安排農特產市集、DIY體驗等活動還有獨木舟體驗、限量乳製品試吃及抽獎等。立委林俊憲、陳亭妃、賴惠員，市議員沈家鳳、蔡育輝、余柷青出席表達支持。

柳營區公所還規畫「暢遊柳營觀光列車」，由德元埤荷蘭村出發，結合台南雙層觀光巴士，參加民眾可沿途欣賞柳營風光，遊玩桂芳牧場鮮乳坊、台以八翁園區全國首座畜牧糞尿處理中心、乳牛的家、吳晉淮音樂紀念館、劉家古厝、劉啟祥美術紀念館、太康綠色隧道、太康有機農業園區等景點。