快訊

私大要求教師煮飯送餐 「評鑑魔戒」恐釀學術逆向淘汰

民進黨提前初選成定局 重點鎖定收復新北、宜蘭、竹市

好懶得運動又想提高代謝能力？營養師用兩大觀念半年鏟肉36公斤

聽新聞
0:00 / 0:00

台南「龍崎采竹節」登場 買農會竹炭系列產品全面8折

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南「龍崎采竹節」登場，現場多項熱鬧活動。記者周宗禎／攝影
台南「龍崎采竹節」登場，現場多項熱鬧活動。記者周宗禎／攝影

台南「龍崎采竹節」今天在龍崎農會竹炭故事館前廣場登場，今年除了各種表演活動，還有「台南400城市食力巡迴移動展」，希望吸引大眾了解龍崎地方特色與產業文化。

竹炭故事館配合活動「竹炭系列產品全面8折優惠」。現場提供青農食農教育「鹹鴨蛋」製作及草莓栽培、彩繪竹炭片等活動，還邀請友好農會參與，非常熱鬧。

市府農業局表示，龍崎農會自民國96年陸續建立四座日式傳統竹炭土窯，結合產官學研究符合本地竹材的竹炭燒製技術，使用「本地竹材」燒製出高品質的竹炭。

農業局代理局長陳仲杰表示，龍崎地處台南邊陲地帶，老齡人口比例居高，有豐富的林業資源，近年龍崎農會推動地方創生，讓民眾更瞭解竹炭特性，去年重建竹炭故事館，更顯示推動竹炭的用心。

活動現場安排在地高齡長輩、家政班員、龍崎國中、國小才藝表演，還有龍崎農會輔導青年農民、產銷班班員展售，展示龍崎區多樣農特產品。

農會輔導科長王仁志指出，今年龍崎區農會與觀光旅遊局聯手打造「龍崎區采竹節暨台南400城市食力巡迴移動展」，以龍崎采竹節為核心，結合五感體驗展覽車、龍崎農產市集、試吃活動及DIY手作體驗，要帶領民眾感受龍崎的產業魅力。

農會說，除「竹炭產品全面8折」，持會員卡購物贈竹醋會員禮；還推出「竹炭月」促銷活動，11月整月竹炭產品全面9折，持會員卡85折，還有「竹炭產品滿額禮」活動，展出多種優質產品。

台南「龍崎采竹節」登場，現場多項熱鬧活動。記者周宗禎／攝影
台南「龍崎采竹節」登場，現場多項熱鬧活動。記者周宗禎／攝影
台南「龍崎采竹節」登場，現場多項熱鬧活動。記者周宗禎／攝影
台南「龍崎采竹節」登場，現場多項熱鬧活動。記者周宗禎／攝影
龍崎農會總幹事林委韋如邀請大家品嘗龍崎特產竹炭麵。記者周宗禎／攝影
龍崎農會總幹事林委韋如邀請大家品嘗龍崎特產竹炭麵。記者周宗禎／攝影
試吃活動及DIY手作體驗，要民眾感受龍崎產業魅力。記者周宗禎／攝影
試吃活動及DIY手作體驗，要民眾感受龍崎產業魅力。記者周宗禎／攝影
台南「龍崎采竹節」登場，現場多項熱鬧活動。記者周宗禎／攝影
台南「龍崎采竹節」登場，現場多項熱鬧活動。記者周宗禎／攝影
龍崎農會總幹事林委韋如邀請大家品嘗龍崎特產竹炭麵。記者周宗禎／攝影
龍崎農會總幹事林委韋如邀請大家品嘗龍崎特產竹炭麵。記者周宗禎／攝影
台南「龍崎采竹節」登場，現場多項熱鬧活動。記者周宗禎／攝影
台南「龍崎采竹節」登場，現場多項熱鬧活動。記者周宗禎／攝影

台南 農會 食農教育

延伸閱讀

種有機米除草太辛苦 青農要放棄…斗南農會用這方法化解危機

嚴選真材實料小番茄 台南鹽水農會番茄軟Q糖上市

台東池上米貴？遊客怨被當「盤子」 農會：經得起考驗

颱風來襲雲林菜價異常回跌 菜價不漲反跌原因曝光

相關新聞

台南「龍崎采竹節」登場 買農會竹炭系列產品全面8折

台南「龍崎采竹節」今天在龍崎農會竹炭故事館前廣場登場，今年除了各種表演活動，還有「台南400城市食力巡迴移動展」，希望吸...

南市大林國宅「椰林大道」將消失 道路改善53棵椰樹會移植

台南市南區大林里「椰林大道」已存在數十年，因道路改善工程，53棵華盛頓椰子即將移植，議員指當地多數民意要一併解決椰樹太高...

職棒熱門場地嘉市棒球場優化 幕後功臣是這批嘉檢社會勞動人力

日治時代知名的嘉義市KANO棒球場，在市府編列大筆預算及中央補助執行優化工程後，成為國內職棒熱門賽事及練習場地，職棒賽事...

嘉縣購物節汽車得主找到了！她騎車被撞修車竟抽中頭獎

嘉義縣第3屆聯合商圈購物節昨在縣長翁章梁直播下，抽出最大獎SUZUKI汽車得主，但翁章梁致電莊姓女子未接電話，引發外界關...

南大歸還七股校區 地方盼設集會所

原台南大學七股校區設校夢落空！2017年校務會議決議放棄遷校，120公頃校地將歸還台南市府，幾年過去校地要如何使用活化仍...

台南學甲爐碴未清完 表面水呈強鹼

環保團體質疑台南學甲違法掩埋爐碴至今仍有超過27萬噸未清除，立委陳昭姿昨召集環境管理署、台南市環保局、里長等會勘遭指汙染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。