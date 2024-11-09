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台南「龍崎采竹節」登場 買農會竹炭系列產品全面8折
台南「龍崎采竹節」今天在龍崎農會竹炭故事館前廣場登場，今年除了各種表演活動，還有「台南400城市食力巡迴移動展」，希望吸引大眾了解龍崎地方特色與產業文化。
竹炭故事館配合活動「竹炭系列產品全面8折優惠」。現場提供青農食農教育「鹹鴨蛋」製作及草莓栽培、彩繪竹炭片等活動，還邀請友好農會參與，非常熱鬧。
市府農業局表示，龍崎農會自民國96年陸續建立四座日式傳統竹炭土窯，結合產官學研究符合本地竹材的竹炭燒製技術，使用「本地竹材」燒製出高品質的竹炭。
農業局代理局長陳仲杰表示，龍崎地處台南邊陲地帶，老齡人口比例居高，有豐富的林業資源，近年龍崎農會推動地方創生，讓民眾更瞭解竹炭特性，去年重建竹炭故事館，更顯示推動竹炭的用心。
活動現場安排在地高齡長輩、家政班員、龍崎國中、國小才藝表演，還有龍崎農會輔導青年農民、產銷班班員展售，展示龍崎區多樣農特產品。
農會輔導科長王仁志指出，今年龍崎區農會與觀光旅遊局聯手打造「龍崎區采竹節暨台南400城市食力巡迴移動展」，以龍崎采竹節為核心，結合五感體驗展覽車、龍崎農產市集、試吃活動及DIY手作體驗，要帶領民眾感受龍崎的產業魅力。
農會說，除「竹炭產品全面8折」，持會員卡購物贈竹醋會員禮；還推出「竹炭月」促銷活動，11月整月竹炭產品全面9折，持會員卡85折，還有「竹炭產品滿額禮」活動，展出多種優質產品。
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