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職棒熱門場地嘉市棒球場優化 幕後功臣是這批嘉檢社會勞動人力
日治時代知名的嘉義市KANO棒球場，在市府編列大筆預算及中央補助執行優化工程後，成為國內職棒熱門賽事及練習場地，職棒賽事多，棒球場運用嘉義地檢署社會勞動人力邁入第15年，為腹地廣人力不足球場，長期提供環境維護，讓球迷享有舒適觀賞空間。
嘉檢說，打造優質觀賽環境社勞、機構、社會均得利，為展現社會勞動人力對球場助益，嘉檢昨天在球場舉辦社會勞動督核會議，邀請轄內19個社會勞動執行機關 (構)參加，透過實務經驗分享，增進各社會勞動機構妥善管理及運用社會勞動人力。
檢察長陳松吉表達法務部對推動易服社會勞動制度重視，期勉各機構運用社會勞動人力，善盡管理督導責任，請各機構建立安全、友善的執行環境，給勞動人尊重鼓勵，贈感謝狀給各機構。
嘉市立棒球場長林居璋感謝嘉檢提供社會勞動人力，為腹地廣大但人力不足之棒球場長期提供環境維護；主任檢察官陳靜慧提醒社會勞動制度立意良善，但各機構如遇到難以管理或無正當理由不履行社會勞動情事，應及時回報處理。
另詐騙猖獗，陳靜慧提醒各機構督導投資務必停看聽，不要相信LINE群組或投資明牌，審慎判斷各種投資訊息真實性。嘉市立棒球場管理員連凱威分享，細數多年勞動人對棒球場帶來效益，帶領機構夥伴實地走訪勞動人透過專長協助建蓋機械房，對比施工前、施工後之樣貌，機構夥伴讚賞連連。
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