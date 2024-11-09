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嘉縣購物節汽車得主找到了！她騎車被撞修車竟抽中頭獎

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左）昨直播抽出購物節最大獎汽車，但莊姓女子未接電話，經商圈努力尋找聯絡上得主。圖／聯合報系資料照
嘉義縣長翁章梁（左）昨直播抽出購物節最大獎汽車，但莊姓女子未接電話，經商圈努力尋找聯絡上得主。圖／聯合報系資料照

嘉義縣第3屆聯合商圈購物節昨在縣長翁章梁直播下，抽出最大獎SUZUKI汽車得主，但翁章梁致電莊姓女子未接電話，引發外界關注獎落誰家，經檢視抽獎資格，在民雄鄉嘉大車業消費，民雄商圈齊力尋找連絡上得主，發現是車禍修車幸運獲獎。

民雄商圈發展協會理事長許聖昌昨晚在臉書發文表示，聯絡上汽車得主，莊姓女子因騎機車被追撞受傷，到嘉大車業修機車抽中頭獎，時來運轉。民雄商圈蟬聯2年抽中嘉縣購物節頭獎，今年民雄商圈是16個商圈消費額最高，有些運氣也要實力，謝謝店家們努力不懈。

嘉義縣購物節今年抽出逾300個獎項，翁章梁昨天抽出最大4獎SUZUKI汽車、蒸氣電子衣櫥、Gogoro電動機車、iPhone16，還有活動期間周周抽活動，其他獎項有液晶電視、Apple Watch S10及電動摺疊滑板車，刺激民眾消費買氣。

縣長翁章梁表示，今年購物節期間店家整體營業額成長2成以上，最終消費累計金額達4.5億元，較去年購物節累積金額3.7億再多出8000萬業績，購物節凝聚16個商圈組織及觀光工廠協會，推出活動吸引消費者，帶動消費環境活絡，希望明年成績繼續成長。

縣府經發處表示，購物節中獎名單11月11日將公告臉書粉絲專頁「113年嘉義縣商圈聯合購物節-嘉尚好禮」，或開啟官方LINE機器人「113年嘉義縣商圈聯合購物節-嘉尚好禮」(LINE ID: @687ngbpr)，可至序號查詢頁面確認是否中獎。

得獎名單公布後1周內將以電話或簡訊通知中獎者，中獎人可在11月12日至11月25日期間，由本人攜帶身份證至指定領獎地點兌換，逾期未領則喪失領獎資格，中獎人與發出抽獎序號店家負責人及其二等親不得為同一人，若有此狀況視為獲獎無效。

嘉義 翁章梁

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