台南學甲爐碴未清完 表面水呈強鹼

環保團體質疑台南學甲違法掩埋爐碴至今仍有超過27萬噸未清除，立委陳昭姿昨召集環境管理署、台南市環保局、里長等會勘遭指汙染的國有地。雖表面水PH值11.9屬強鹼，但開挖土壤初步沒發現汙染。地下水調查、採樣及檢測結果下周公布。

台灣水資源保育聯盟等環團、地方民代質疑政府「圖利不法業者」。不過台南環保局聲明「絕無圖利，若未來具挖除可行性，將立即責令清除爐碴」；一旁公司「不知情，屬善意第三人」，要求負責不符「比例原則」，市府採「對善意第三人損害最小方式」，在廠區必要範圍環境監測，並非不追究責任。

環境管理署指出，這塊2500多平方公尺國有地先前確認所有汙染爐碴已清除，如遭一旁廠房地下爐碴汙染，可使用酸性物質中和處理。國有財產署表示，如果確定隔壁廠房地下爐碴滲出汙染，會要求業者負責。

前立委陳椒華指出，南檢2022年起訴郭再欽等人在學甲不法掩埋爐碴超過68萬噸，其中學甲工業區不法掩埋超過58萬噸，但至今仍有超過27萬噸爐碴未清除，而在國有地不法掩埋部分，里長檢舉也未清除。

陳椒華表示，郭等不法掩埋爐碴獲利可能達數十億元，為何檢察官起訴至今台南市府仍未要求郭等全部清除，此舉圖利郭再欽等人不法行徑最壞示範，環團與立委陳昭姿會勘開挖及調查地下水，要求清除完畢。

陳椒華表示，2016年檢察官調查學甲掩埋爐碴案時，市府明知該地埋爐碴，仍發給工廠核准設立，嚴重瑕疵。2022年檢察官起訴郭再欽不法掩埋爐碴，工廠下掩埋爐碴超過27萬噸，至今不清除，「市府明顯圖利郭再欽等人」。

環保局表示，配合檢調，強制要求業者清除農地掩埋爐碴。包括學甲大灣段農地及興業段61、240、804-2等「可執行爐碴清除範圍均清理完畢」。

環團所指「未清除部份」因上方興建廠房，「為保障廠房所有者權益，目前監控處理」：定期地下水監測及土壤採樣，目前檢驗結果「皆低於標準值」。