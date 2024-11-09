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南大歸還七股校區 地方盼設集會所

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
國立台南大學七股校區立有校名石碑，但遷校夢終成一場空。記者吳淑玲／攝影
國立台南大學七股校區立有校名石碑，但遷校夢終成一場空。記者吳淑玲／攝影

台南大學七股校區設校夢落空！2017年校務會議決議放棄遷校，120公頃校地將歸還台南市府，幾年過去校地要如何使用活化仍無進度，議員昨天質詢關切，市長黃偉哲允諾盡速規畫打造最完善園區；台南大學表示，目前1年要編350萬元維護管理費，已行文台南市府辦理校地移交行政作業。

台南大學七股校區自2007年、南縣府時代無償提供南大遷校用地，分為西校區84公頃、東校區38.5公頃，西校區鄰近生態保育敏感帶，原規畫不開發，主要是使用東校區，目前東校區陸域部分完成道路及機電中心建築，後來進度停滯校地空蕩蕩，南大2017年校務會議決議不遷校，2018年獲教育部同意。

議員陳昆和質詢，七股至今沒有合法集會場所，每次辦活動都在外面曬太陽，國土計畫法實施後要有建築物更困難，台南大學七股校區占地大，停車方便，市府委外招商，建議興建可容納千人以上集會場所。

黃偉哲表示，七股需要大型集會所，若要設置地點需考慮需求再討論；台南大學七股校區要好好運用。西校區屬生態敏感區，會維持自然景觀及滯洪功能，東校區現有會呼應地方民意需求，盡速了解規畫，打造最完善的園區。

台南大學表示，1日函請市府辦理土地返還點交，市府辦理中；過往七股校區除土地，還有垃圾處理場、機電中心、停車場及汙水處理等設施，每年需投注近350萬元維護管理。

市府表示，農業局先前提出近40公頃土地規畫智慧水產養殖區招商，辦理第2次招商公告作業。若地方有具體使用需求（如室內大型集會空間），將研議納入招商公告內容。

台南 校地 黃偉哲

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